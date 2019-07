VIND-ERNA: Regjeringen ønsker å satse på tre områder for havvind. Her er statsminister Erna Solberg avbildet på Kværners anlegg på Stord under valgkampen i 2017. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Foreslår et tredje område for havvind i Barentshavet

Regjeringen foreslår tre områder for havvind. Erna Solberg (H) håper det nordligste alternativet kan friste Equinor til å elektrifisere miljøversting.

Regjeringen har tidligere gått ut med to potensielle områder som er aktuelle for havvind. Utsira Nord, et område rett utenfor kysten av Rogaland, og Sørlige Nordsjø II har tidligere blitt foreslått.

Nå foreslår Erna Solberg (H) et tredje område langt lenger nord. Ved havområdet Sandskallen – Sørøya nord utenfor industriområdet Melkøya i Barentshavet foreslår regjeringen et nytt havvindanlegg.

– For det første er dette et område av Norge der det blåser mye, det vet alle som har vært der. Dette ønsker vi å utforske for vindkraft i nord med barske forhold, og som kan gi stor produksjon.

– Området er mest interessant fordi det er nært Hammerfest og Melkøya.

LANGSIKTIG: Equinor planlegger å drifte anlegget på Melkøya for full kapasitet til 2040. Foto: Marius Lorentzen/E24

– Equinor bestemmer

Klima- og energipolitisk talsmann i Høyre, Stefan Heggelund, har tidligere tatt til orde for å elektrifisere Melkøya. Solberg mener et havvindanlegg i nærheten av industrianlegget kan friste Equinor til å ta grep.

– Kvoteprisene øker, og avstanden til å elektrifisere en rekke felt blir mindre og mindre. Vi har sagt at CO₂-avgiftene kommer til å øke. Det betyr at det vil være mer lønnsomt å investere. Men det er til syvende og sist Equinor som må bestemme om de ønsker å elektrifisere produksjonen.

Det store industrianlegget i Hammerfest tar imot gassen og kondensatet som kommer inn fra Snøhvit-feltet ute i Barentshavet, og er et av Norges største utslippspunkt. Anlegget står alene for rundt to prosent av alle norske CO₂-utslipp (om lag 900.000 tonn).

– Vi mener et havvindanlegg er interessant for å elektrifisere Melkøya, og som en ekstra strømforsyningskilde i nord, sier Solberg.

Equinor har tidligere uttalt at de er i gang med å utrede muligheter i løpet av det neste året. Om et års tid skal selskapet og deres samarbeidspartnere ta stilling til om anlegget skal fullstendig elektrifiseres, delvis elektrifiseres eller finne en løsning der fremtidig utvidelser av anlegget skal elektrifiseres.

– Vi ønsker å få til en elektrifisering, og utredningen vi nå gjennomfører vil se på om det er teknisk mulig og økonomisk bærekraftig å elektrifisere anlegget. I så henseende er alle tiltak fra myndighetenes side positive, sier informasjonsdirektør i Equinor, Bård Glad Pedersen.

Han påpeker at det er for tidlig i prosessen for å si om havvind kan være en del av en slik løsning.

Skal konkurrere med Danmark

Tall fra EU viser at Danmark, Irland og Portugal er landene i Europa der vindkraft står for den største andelen av strømproduksjonen. Danmark er også blant landene som satser tungt på havvind, sammen med Storbritannia.

Til tross for at andre land har fått et forsprang, mener Solberg at det ikke er for sent for Norge å kaste seg på havvind-bølgen.

– Vår store fordel er den fantastiske leverandørindustri fra olje- og gassnæringen. Det vil være et stort behov for dette fremover. For landbasert vindkraft er nok Danmark langt foran, men til sjøs tror jeg fremdeles at vi kan være en stor nasjon på leverandørsiden. Det er der vårt konkurransefortrinn ligger, sier Solberg.

