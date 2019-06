LEDIGE STOLER: Jan Tore Sanner hilste på elever i klasserommet på Vollebekk skole før han fikk høre om deres arbeid for å få ned fraværet. Målet er færre tomme pulter. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Skolestatsråden sjokkert over høyt fravær

VOLLEBEKK SKOLE (VG) Jan Tore Sanner (H) ble paff da han fikk se tall om fravær i ungdomsskolen. Nå vil han innføre oppfølgingsplikt for skolene.

Regjeringens innføring av fraværsgrense i videregående var omstridt, men fikk fraværet til å stupe. Nå går kunnskapsminister Jan Tore Sanner løs på barne- og ungdomsskolen.

Han mener norsk skole ikke kan være bekjent av at én av ti elever (6000 elever) i 10. klasse har mellom 15 og 30 dager med fravær. Fire prosent har mer enn 30 dager.

Fraværstallene fremgår av den første fraværsstatistikken for ungdomsskolen som kom i fjor høst.

KLASSEBESØK: Jan Tore Sanner fortalte elevene på Vollebekk skole om fraværsprosjektet tidligere denne uka. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Tiltakstrappa Vollebekk skoles tiltakstrapp mot bekymringsfullt fravær blant elevene: 1. Snakk med eleven og foresatte samme dag som bekymringsfullt fravær registreres. 2. Møte med kontaktlærer, elev og foresatte innen en uke. Kartlegg situasjonen. Tiltak planlegges og iverksettes - varighet tre uker. (Evaluer tiltak - har nærværet økt?) 3. Spesialteam settes inn - innen én uke. Planlegg og iverksett tiltak - varighet tre uker. (Evaluer tiltak - har nærværet økt?) 4. Faste samarbeidsmøter (adm.) - innen fire uker. (Kilde: Vollebekk skole) Vis mer vg-expand-down

– Jeg ble overrasket over at fraværet var så høyt. Selv om den store gruppen elever er på skolen, er altfor mange veldig mye borte. Hvis årsaken er dårlig skolemiljø, - at man har det vanskelig hjemme eller psykiske utfordringer - så betyr det at utfordringene vil vokse hvis det ikke tas tak i. På denne skolen tar de tak i fravær tidlig. Det vil gi store, positive virkninger på sikt, sier Sanner til VG.

– Hvorfor ikke innføre en fraværsgrense i ungdomsskolen - som på videregående?

– Fordi du har rett og plikt til å gå på grunnskolen. Da kan man ikke frata karakterer som et tiltak ved fravær. Det er helt andre virkemidler som er riktig å bruke på barn fra seks til 16 år. Da handler det om at skolen må følge opp elevene - i samarbeid med foreldrene.

NY SKOLE: Vollebekk skole i Bjerke bydel i Oslo åpnet i 2017, og har foreløpig noe over 200 elever. Men elevtallet skal nær firedobles. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Noen skoler henter elevene hjemme - og til og med smører matpakke for dem. Er det ikke foreldrenes ansvar å få barna på skolen?

– Grunnleggende er det det. Noen steder svikter det hjemme. Eller eleven ønsker rett og slett ikke å gå på skolen fordi de opplever mobbing og har en klump i magen når de er på skolen. Vi opplever altfor store forskjeller i hvordan skolene følger opp fravær. Det må skolene ta bedre tak i, krever Sanner.

På Vollebekk skole har de innført bekymringsgrense for fravær helt fra første klasse av. Overgår fraværet 10 prosent, så har skolen innført en egen trapp med tiltak.

I tillegg har de laget en veileder som beskriver tiltakstrappa, praktiske verktøy og fakta om fravær (se faktaboks).

Sanner antyder at både en sentral veileder og tiltak mot fravær blir en del av innholdet i den nye stortingsmeldingen om tidlig innsats som kommer til høsten.

– Jeg mener at det må innføres en oppfølgingsplikt mot fravær i skolen. Men dette er ennå ikke regjeringens politikk, sier Sanner.

Fagfolkene på Vollebekk skole vil gjerne ha frem at det er noen elever som sliter spesielt med høyt fravær, gjerne fra tidlig alder.

– Første sak på team-møtene våre er fravær. Lærerne må rapportere til meg hvordan fraværet er, og hvorfor det er slik, sier rektor Kathrine Larsen.

Skolen har innført en systematisk ordning der fravær følges svært nøye opp.

– Hvis det er fravær i grunnskolen, følges det ofte opp av frafall i videregående. Vi fikk kompetanse på huset med mer ekspertise om fravær enn jeg hadde. Verdiene våre er raus, robust og livsglad, men akkurat på dette med fravær er vi litt rigide, forteller rektor Kathrine Larsen.

Skolen har en bekymringsgrense på en halv dags fravær allerede i første skoleuke.

Kontaktlærer Julie Kjennerud Røste har en 3. klasse.

- Allerede der bruker vi tiltakstrappa vår. Vi har hatt elever med for mye fravær, og tilkalt foreldrene til møte. Vi ser resultater. Toget går på en måte klokken halv ni. Hvis du ikke tar tak allerede fra morgenen av, så går det fort i glemmeboka, beskriver hun.

Noen få kan ha hatt to-tre måneders fravær uten at foreldrene har spurt om årsak eller gjort noe.

– En av disse elevene kom hit. Nå eksisterer det ikke noen fraværsproblematikk rundt denne eleven - mye takket være våre tiltak, sier Røste.

I de tøffeste sakene har skolens folk vært hjemme hos elevene og hentet dem, smurt matpakke og fulgt tett opp. Foreldrene, som gjerne er slitne, er som regel takknemlige, erfarer Vollebekk-teamene.

De formidler at elevfravær er skolens ansvar i tillegg til foreldrenes ansvar, men også at Vollebekk er en trygg skole, og ikke en skole med pekefinger.

