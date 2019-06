FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært borte i snart åtte måneder. Foto: POLITIET

Tidligere politifolk om Lørenskog-utvikling: På sporet av noe mer konkret

Nå som politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen er drept, kan trusselbrev-papiret få stor betydning. Samtidig blir spørsmålet om motiv sentralt, mener tidligere politifolk.

Det er snart åtte måneder siden Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog.

Under en pressekonferanse torsdag fortalte politiet at de nå har endret sin hovedhypotese: De tror hun er drept, og åpner opp for at man står overfor en fordekt bortføring.

– Vi tviler på at det er en bortføring, men at man ønsker å skape inntrykk av at det er nettopp det dette det dreier seg om, sier politiinspektør Tommy Brøske til VG.

IKKE UVENTET: Tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst er ikke overrasket over at politiet nå endrer sin hovedhypotese om Lørenskog-forsvinningen. Foto: Christian Clausen, VG

Forfatter og tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst mener de nye opplysningene fra politiet er oppsiktsvekkende. Samtidig mener han at det ikke kom som noen overraskelse.

– Dette kommer som et fravær av bekreftelser på bortføringen. Når man blant annet ikke lenger har noen kontakt med motparten, fremstår det som mer og mer sannsynlig at det er en iscenesettelse for å skjule en annen straffbar handling, sier han til VG.

Tidligere politispaner og krimekspert Johnny Brenna stiller seg flere spørsmål etter den siste utviklingen:

– Politiet har jo vært veldig tydelige på at det har vært en kidnapping, og når man går bort fra det, så er det jo spørsmålet; Hva er motivet for et eventuelt drap? Hvorfor var gjerningspersonene der? Hva var oppdraget, og hva gikk egentlig galt?

Han er også klar på at politiet sitter med flere opplysninger som de holder tett til brystet. På pressekonferansen var politiet blant annet ordknappe om tekniske spor.

– De begrunner hypotesen om drap med at det ikke har vært noen livstegn, men jeg tenker også at det kan være tekniske spor på stedet som indikerer at det kan ha gått voldsomt for seg på stedet, og at det var et drap der.

– Når de ser på hovedhypotesen fra tidligere som en avledningsmanøver, så tenker jeg at de er på sporet av noe mer konkret, sier Brenna.

Brevpapir kan bli viktig

Onsdag 31. oktober i fjor skal ektemannen Tom Hagen ha kommet hjem til tomt hus og en skriftlig beskjed. Der skal det på dårlig norsk ha vært fremsatt et krav på ni millioner euro i kryptovalutaen Monero og en trussel om at kvinnen ville bli drept dersom politiet ble involvert.

Dette gjorde at politiet tidlig fryktet en pengemotivert kidnapping.

Politiet har brukt mye tid på å analysere brevet, og blant annet involvert språkeksperter.

Torsdag fortalte politiet at de har holdepunkter for å vite hvor papiret er produsert, samt hvor det er solgt – og at de ikke utelukker at det er solgt i Norge.

– Dette begynner å bli interessant i det øyeblikket man får noen mistenkte. Et slikt spor blir mer verdifullt på et senere stadium, dersom en mistenkt for eksempel er i besittelse av den type papir, eller har vært kunde på et sted som selger det, sier Horst.

– Åpner ikke nye dører

På grunn av mangel på livsbevis mener politiet at det er «meget lite sannsynlig» at Anne Elisabeth Hagen fortsatt er i live. De er imidlertid klare på at de heller ikke har noe bevis på det motsatte – og at de derfor ikke kan utelukke at hun fortsatt er i live.

Politiet vil ikke kommentere om det er noen mistenkte eller siktede i saken, og viser til at de ikke har noen tradisjon for å kommentere det underveis i en pågående etterforskning.

Jørn Lier Horst er tydelig på at utviklingen ikke nødvendigvis vil endre saken.

– Man åpner ikke umiddelbart noen nye dører ved å forandre hovedhypotesen.

På spørsmål om muligheten for en oppklaring, svarer tidligere politispaner og krimekspert Jonny Brenna:

– Etter hvert som de spisser etterforskningen, så betyr jo det at de kan legge fra seg en del hypoteser. Jo mer de kan legge fra seg, jo nærmere blir de kanskje kjernen i saken. Jeg tenker de er nærmere en oppklaring nå enn de var tidligere.

