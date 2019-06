Disse kuene i Vestfossen deltok ikke i spørreundersøkelsen. Foto: Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Undersøkelse: Norske bønder har lavere tillit til dyrevernere enn EU

Dyrevernsorganisasjoner ligger nederst på listen over hvor høy tillit ulike virksomheter nyter hos bøndene – til og med slått av EU.

Norske husdyrprodusenter har riktignok lite tillit også til EU, men tilliten til dyrevernsorganisasjoner er enda lavere, ifølge en spørreundersøkelse som er gjennomført av forskningsprosjektet Aniwel blant norske husdyrprodusenter. Det skriver Nationen.

– Man tenker nok at dette er noen som jobber imot det man selv arbeider for. Ellers er det viktig å merke seg at husdyrprodusentene har høy tillit til Mattilsynet, og at tilliten er høyere til Mattilsynet lokalt enn sentralt, sier Oddveig Storstad, som er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og en av forskerne i Aniwel-prosjektet.

Til sammen 1546 husdyrprodusenter fra hele Norge har svart på undersøkelsen, som konkluderer med at det er helsevesenet som nyter størst tillit der i gården, etterfulgt av politiet, Norges Bondelag, Bonde og småbrukarlaget og Mattilsynet lokalt. De tre nederste plassene på listen som er gjengitt i Nationen, innehas av mediene, EU og dyrevernsorganisasjoner (sist).

Undersøkelsen er tatt opp i en periode med mye uro, like etter at Mattilsynet gjennomførte en omfattende tilsynskampanje for slaktegris i Rogaland og etter mye debatt om pelsdyrnæringen og om beite og rovdyr.

