Erna Solberg presset om bunadsgeriljaen

En bunadskledt Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk rett i strupen på statsminister Erna Solberg under Stortingets spørretime onsdag.

Sp-lederen og hans våpendragere gikk etter tur opp på talerstolen og talte varmt for et mest mulig desentralisert sykehustilbud, særlig når det gjelder akutt- og fødetilbud.

– Vi må se på den forskningen og de fakta vi har. Forskningen er så tydelig på at avstand er helt avgjørende for om en fødsel går bra eller dårlig. Nå er det diskusjon flere plasser om å legge ned fødeavdelingen. Vi har har det i Nordmøre, og vi har det i Helgeland. Så viser faktum at hvis det blir lenger avstand blir det mer komplikasjoner og større risiko for at barna kan dø. Kan Erna Solberg akseptere at det er stadig flere som føder utenfor institusjon og at utviklingen går i feil retning, spurte Vedum.

Solberg svarte med å vise til at regjeringen har gjeninnført et krav om jordmorkompetanse på norske fødestuer.

PÅ SPRANG: Sp-lederen i bunad på vei til talerstolen i Stortinget onsdag. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Blitt bedre

– Den norske fødselsomsorgen har blitt bedre de siste årene, ikke dårligere. Det er færre komplikasjoner, bedre følgetjenester tidlig, og det er langt flere jordmødre per fødende nå enn tidligere på grunn av en tydelig og klar satsing, sa Solberg.

Blant stedene Som ble trukket frem i diskusjonen var altså Helgeland, der Solberg selv ble møtt av bunadskledte demonstranter da hun besøkte Nordland tidligere denne uken.

–Det kommer ikke til å bli gjort vedtak som går på helsen løs i disse prosessene. Vedtakene skal gi bedre kvalitet i helsevesenet totalt sett. Jeg er langt fra sikker på om det blir ett eller to sykehus – og hvor de kommer til å ligge, sa statsministeren til VG etter møtet med demonstrantene.

– Flere fødetilbud lagt ned under Stoltenberg

Senterpartiets Kjersti Toppe fulgte opp partilededer Vedums spørsmål til statsministeren:

– Tallet på fødeinstitusjoner i Norge er lavere enn tilrådinger fra verdens helseorganisasjon. Tallet fra kvinner som føder utenfor institusjoner doblet på 15 år, sa hun, og understreket at det gir en betydelig økt helserisiko for mor og barn.

– På Helgeland er ikke avstand til fødeavdeling vurdert. En har vurdert urbanitet og boligpriser, men ikke avstand til fødetilbud. Hvordan kan statsministeren tillate større reiseavstand fra fødetilbud på Nordmøre og på Helgelandskysten, for så å legge ansvar for utviklingen over på helseforetaket?

Solberg viste til at mange fødetilbud også ble lagt ned da Senterpartiet satt i regjering.

– Aaker, oppdal, Ørlandet, Hallingdalen, Andenes, Nordkapp, ramset hun opp.

– Den gangen var det ikke mangel på fakkeltog og diskusjoner heller. Det var mye protester når Stoltenbergsregjeringen satt og betydelig flere fødetilbud ble lagt ned enn under denne regjeringen. Det som er svaret på avstand, er ja. Avstand skal også vurderes i forhold til plassering. Det er viktig, og det har også stortinget sagt før.

