KREVER REDEGJØRELSE: Justisminister Jøran Kallmyr og statsminister Erna Solberg møtte fungerende politimester i Øst, Ida Melbo Øystese, tidligere denne uken for å presentere nyheter om politisatsingen i neste års statsbudsjett. Foto: Ola Vatn / VG

Kallmyr om kritisk politi-rapport: – Ikke kjent med denne rapporten

Den interne rapporten om sviktende beredskap i Øst politidistrikt ble ifølge justisminister Jøran Kallmyr (Frp) ikke delt med ham da han besøkte politiet på Ski for tre uker siden. Politiets Fellesforbund Øst hevder han ble informert.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg har i dag bedt politidirektøren om en redegjørelse om innholdet i rapporten, og hvordan politiet har fulgt den opp, skriver Kallmyr i en epost til VG torsdag ettermiddag.

VG avslørte tidligere torsdag innholdet i en fortrolig politirapport om beredskapen i Øst politidistrikt. Der står det at innbyggerne i Nesodden kommune «sjelden eller aldri» kan forvente å få hjelp fra politiet innenfor kravet til responstid.

Den 40 siders rapporten ble laget av ansatte på flere nivåer i politidistriktet, som dekker Østfold, Follo og Romerike.

les også Intern politirapport avslører svekket beredskap

Etter overgangen til en felles operasjonssentral for hele området, var der ifølge rapporten en fordobling av antallet oppdrag som ikke ble håndtert. Den avdekket også at en rekke politifolk har «liten tro» på at de klarer å håndtere to store hendelser som skjer samtidig.

– Jeg er ikke kjent med denne rapporten, og informasjonen som fremgår i saken til VG. Denne rapporten ble heller ikke nevnt under mitt besøk til Øst politidistrikt 20.august, verken av politiledelsen eller av fagforeningene, uttaler Kallmyr.

Torsdag kveld skriver Politiets Fellesforbund Øst på sin Facebook-side derimot at leder Espen Orud fortalte justisministeren om at det forelå en kritisk beredskapsrapport den 20. august vedrørende tilstandene i politidistriktet:

– Han ble oppfordret til å be om å få innsyn. Orud kunne ikke gå i detalj på denne da den er stemplet fortrolig. Stikk i strid med det han selv forklarer til VG, skriver forbundet på Facebook torsdag kveld.

Her er hovedpunktene i rapporten Bemanning: Brorparten av de operative mannskapene er bekymret over lav bemanning og frykter at de ikke får bistand fra kolleger når behovet melder seg. I tillegg mener flere politibetjenter at de ikke har tid eller ressurser til å utføre jobben eller ivareta publikum slik de selv ønsker.

Arbeidsgruppen mener også at de har avdekket at økningen av antall årsverk i distriktet ikke har gitt et løft for patruljestyrken. Isteden er styrken redusert, blant annet fordi etterforskere ikke lenger er integrert i tjenesten, lensmannskontorer er nedlagt og stillinger holdes ledig.

Responstid: Ulike tjenesteenheter mener at kravene til responstid for mindre tettsteder i distriktet ikke er forsvarlig.

Arbeidsgruppen mener de avdekket at målingen av responstiden har vært konstruert ved at man har hatt flest patruljer i nærheten av områder hvor det erfaringsmessig skjer flest hendelser. Det skal også ha ført til at operasjonssentralen har hatt en høyere terskel for å sende patruljer på oppdrag til mindre bebygde områder i distriktet.

Nesodden kommune ble trukket frem som et eksempel med sine 19.000 innbyggere. Gruppen slo fast at kommunen sjelden eller aldri vil kunne forvente bistand fra politiet innenfor fastsatt krav til responstid. Det samme kan skje med Aurskog-Høland kommune, ifølge arbeidsgruppen.

Kvalitet på respons: Arbeidsgruppen har avdekket at politifolk i Øst politidistrikt har liten tro på at de klarer å håndtere to store hendelser som skjer samtidig – og at beredskapen ikke er tilfredsstillende.

I tillegg er det mange patruljer som ikke er fornøyd med måten de utfører jobben sin på stedet de har rykket ut til.

HMS og ledelse: Ifølge rapporten, er det flere ledere i distriktet som ikke har tro på at rapportering av uønskede hendelser og forhold blir fulgt opp med nødvendige tiltak.

Operasjonssentralen: Arbeidsgruppen har konkludert med at overgangen til kun én robust operasjonssentral ikke har vært så robust og effektiv som forventet.

Gruppen viste til statistikk som avslørte at antalle oppdrag som ikke ble håndtert hadde økt fra cirka 350 før sammenslåingen til 700–800 etter sammenslåingen.

Det er i gjennomsnitt 18 henvendelser hver dag, hvor det er vurdert å være behov for politi, som ikke håndteres på grunn av kapasitetsutfordringer. Utfordringene er større i helgene enn i ukedagene, slår rapporten fast.

Det har også vært store utskiftninger i ansatte ved operasjonssentralen, noe som beskrives som uforsvarlig siden det er viktig at dette personellet har nødvendig erfaring og kompetanse når alvorlige hendelser inntreffer.

Fikk det motsatte bildet

Ordfører Truls Wickholm (Ap) i Nesodden kommune reagerer sterkt på opplysningene om responstid som kommer frem i rapporten. Han sier til VG at konklusjonen i rapporten er «helt motsatt av hva politiet har forsøkt å overbevise oss om flere ganger»:

– Vi vet at det er en lang kjøretur til Nesodden, men vi har blitt forsikret om at politiet har god kontroll på responstiden, sier ordføreren.

– Innbyggerne på Nesodden har en forventning om gode polititjenester, og at politiet kommer når det er behov for det. Det er en forventning jeg deler med dem, kommenterer justisministeren.

les også Politifolk gråter på jobb – etterlyser tiltak

350 millioner ekstra

Kallmyr opplyser at han i løpet av det siste halve året har besøkt samtlige politidistrikt, både for å høre om hva som går bra, men også med en forventning om å få tilbakemelding om hvilke utfordringer man opplever.

– Disse tilbakemeldingene er viktig beslutningsgrunnlag i hverdagen, både i arbeidet med stortingsmeldingen om politiet og i arbeidet med statsbudsjettet, skriver Kallmyr.

Han viser til at Øst politidistrikt siden 2013 er blitt styrket med over 170 politiårsverk.

– Regjeringen vil foreslå en ytterligere økning av politifolk i statsbudsjettet for 2020, med en total styrking på 350 millioner kr, opplyser Jøran Kallmyr.

les også Varsler nye politi-penger: Skal gi to politi per 1000 innbyggere

Krever gransking

– Politiberedskapen på hele Østlandet må underlegges en full gransking, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp), som bor i Sørum i Akershus.

– Vi er kjent med at politiets sene respons til moskeen i Bærum som ble utsatt for et mulig terrorangrep, skal vurderes eksternt. Rapporten som VG omtaler, understøtter vår oppfatning av at politiet er mindre til stede og at beredskapen er svekket. Politiberedskapen på hele Østlandet er kritikkverdig dårlig, sier Gjelsvik.

Publisert: 05.09.19 kl. 18:40 Oppdatert: 05.09.19 kl. 20:09







Mer om