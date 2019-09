KRITISK: – Det er helt feil å bruke det uttrykket. Vi har sett at muslimhat har fått store følger, sier Venstre-lederen om sin statsrådskollegas begrepsbruk. Foto: Terje Bringedal / VG

Venstre-Trine om Frp-Sivs utspill: – Jeg synes virkelig ikke noe om det

Trine Skei Grande stiller seg svært undrende til Siv Jensens utspill om snikislamisering – og går samtidig ut mot Sylvi Listhaugs Facebook-post.

Nå nettopp







– Regjeringen har sagt at vi trenger en handlingsplan mot muslimhat. Da er det rart med et utspill om snikislamisering. Jeg skjønner ikke hvorfor det er viktig å vise det man har tapt i regjering, sier Venstre-leder og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande til VG.

Bakgrunnen er saken og kronikken i VG mandag, der finansminister og Frp-leder Siv Jensen nok en gang henter frem begrepet snikislamisering:

«Jeg advarte mot tendensene jeg mener kan kalles snikislamisering. Det skjer når vi stilltiende aksepterer religiøse særkrav og praksis som strider mot måten vi lever livene våre på i Norge. Nå er det igjen aktuelt», innleder Siv Jensen i kronikken.

les også Siv Jensen: Dette er snikislamisering

– Jeg synes virkelig ikke noe om det. Det er helt feil å bruke det uttrykket. Vi har sett at muslimhat har fått store følger, sier Skei Grande.

Behov for å markere sitt primærsynspunkt

Da hun så kronikken, tenkte hun at det var «rart», forteller Skei Grande.

– Sett i forhold til at vi for kort tid tilbake la handlingsplanen sammen med Jøran Kallmyr (justisminister (Frp), journ.anm.) hvor vi definerer muslimhat som en stor utfordring i Norge.

les også Kommentar: Dette flyr ikke, Siv

22. august ble det kjent at regjeringen lager en egen handlingsplan som tar for seg de utfordringer muslimer opplever i Norge i dag. Fra før arbeider regjeringen med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion.

– Hvorfor tror du at Jensen kommer med dette utspillet nå?

– At Frp har behov for å markere sitt primærsynspunkt, det har jeg forståelse for. Men det er underlig å fremstille så klart at man er uenig med noe regjeringen har vedtatt. sier Grande.

HANDLINGSPLAN: Fra venstre: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), kulturminister Trine Skei Grande (V) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) på pressekonferanse om handlingsplan mot muslimhat. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Mandag gikk også statsminister Erna Solberg ut mot Jensens utspill:

– Jeg synes snikislamisering er et dårlig begrep rett og slett fordi det ikke finnes i vårt samfunn, sa hun.

les også Erna smeller til Frp-Siv om snikislamisering: Finnes ikke i vårt samfunn

Dette er Skei Grande kontant enig i. Videre sier hun at hun er glad for at statsministeren har vært så tydelig.

– Vil dette vanskeliggjøre samarbeidsklimaet i regjeringen?

– Jeg står for den politikken regjeringen står for, og på dette feltet har vi god politikk knyttet til en stor utfordring, sier Venstre-lederen.

Ute av proporsjoner

I intervjuet med Siv Jensen som ble gjort i forbindelse med kronikken, sier hun at det ofte blir «spetakkel når Frp drøfter saker andre helst vil tie om». Det er Skei Grande sterkt uenig i:

– Nei, vi snakker umåtelig mye om en ung jentes manglende håndhilsing på en kronprins. Det er helt ute av proporsjoner.

Kronprins Haakon forsøkte å håndhilse på Zeliha Acar, styremedlem og ungdomskoordinator i Islamsk Råd, da han besøkte den terrorrammede moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum 22. august. Akar holdt seg til hjertet som sin hilsen til kronprinsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Siv Jensen trekker i kronikken frem hendelsen under kronprins Haakons besøk i den terrorrammede moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum, samt at Irans utenriksminister på besøk i Norge ikke ville håndhilse på Anniken Huitfeldt, leder av Stortingets utenrikskomité.

les også «Snikislamisering» bidrar til frykt og fordommer

Skei Grande mener at det å nekte å håndhilse er en bagatell sammenlignet med mange av utfordringene Norge står overfor.

– Mennesker må få lov til å sette sine integritetsgrenser selv. Men jeg skulle ønske alle kunne håndhilse.

– Har du selv opplevd at noen ikke vil håndhilse?

– Ja. I møte med noen religiøse ledere og i utlandet. Hvis jeg går inn i et religiøst hus og skikken er å dekke til hodet, så gjør jeg det. Men jeg nekter å gjøre det for å møte religiøse ledere. Jeg har sagt nei til å møte religiøse ledere som ikke tåler at jeg ikke dekker til håret mitt, sier Skei Grande.

Jensen reagerer på at kvinnelige politikere er uenige

Siv Jensen sier til VG at hun ikke er overrasket over at Venstre er uenige med FrP i denne saken.

– Det er velkjent at FrP har en helt annen innvandringspolitikk enn Trine Skei Grande. Det er absolutt ingen motsetning mellom å bekjempe muslimhat og å bekjempe snikislamisering. Tvert om mener jeg det kan skape mer muslimhat om vi ikke kjemper mot særkrav som fremstår som totalt uakseptable i det norske samfunnet, sier hun.

– Jeg kan ikke forstå at spesielt kvinnelige politikere kan være uenige med meg. Når norske kvinner ikke hilser på menn av religiøse hensyn, så er noe grunnleggende galt med likestillingen. Kvinner og menn er like mye verdt!

«UAKSEPTABLE SÆRKRAV» – Jeg kan ikke forstå at spesielt kvinnelige politikere kan være uenige med meg, sier Siv Jensen. Foto: Therese Alice Sanne / VG

Jensen sier at hun ikke ville ha ikke nølt med å kalle det for snikkatolisering hvis det var katolske skikker som var problemet.

– Men det er ikke det som er problemet. Det må vi tørre å snakke om.

Skei Grande: Listhaug tåkelegger

Sist uke la eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug ut et bilde på sin Facebook-side av en liten båt full av det som tilsynelatende er båtflyktninger – ledsaget av teksten: «Norge skal ikke ta imot båtmigranter».

– Det er viktig å understreke at det bildet sier, ikke er regjeringens standpunkt, uttalte Erna Solberg til Aftenposten mandag.

– Regjeringen jobber med å finne en løsning for båtflyktningene sammen med andre land. Vi jobber for at færre skal reise over Middelhavet, derfor henter vi flere kvoteflyktninger per innbygger enn noe annet europeisk land, sa statsministeren

INNLEGGET: Illustrasjonen som Sylvi Listhaug la ut på sin Facebook-vegg sist uke. Foto: Fra Sylvi Listhaugs Facebook-side

Venstre-lederen går også ut mot det omdiskuterte Facebook-innlegget.

– Nå prøver de å få til en debatt som handler om ordbruk og ikke politisk innhold, sier Skei Grande.

– Vi har nesten tredoblet antall kvoteflyktninger. Vi skal delta i et europeisk kvoteflyktningssystem. Når en fordelingsmekanisme er på plass i Europa, skal Norge ta sin del av ansvaret. Vi henter kvoteflyktninger rett fra Libya. Vi har sendt egne båter for å redde folk opp av havet.

les også Frp jubler: Setter tak på kvoteflyktninger

Norge er – ifølge regjeringens egne tall – på tredjeplass i Europa når det gjelder å ta i mot kvoteflyktninger, kun Sverige og Storbritannia tar imot flere. Norge er også den sjette største mottageren av kvoteflyktninger i verden.

I år tar Norge imot 3000 kvoteflyktninger, også fra Libya. Disse er vedtatt med Frps stemmer i Stortinget.

– Listhaug tåkelegger debatten for å få den til å handle om retorikk og ikke innholdet i politikken, sier Skei Grande.

Listhaug: Flere liv kan gå tapt

VG har forelagt Sylvi Listhaug uttalelsene fra statsråd-kollega Skei Grande.

– Regjeringens politikk er å ta imot et visst antall kvoteflyktninger hvert år, ikke å ta imot båtmigranter. Vi er helt tydelig på at vi ikke vil ta båtmigranter til Norge, og det er det bildet kommuniserer, sier Listhaug.

les også Sylvi Listhaug ut mot de rødgrønne: – Slutt å tre valgene deres ned over hodene på andre!

Videre mener hun at Leger Uten Grenser og andre organisasjoner som opererer i området bidrar til at flere legger ut på den livsfarlige ferden over Middelhavet.

– Det bidrar i verste fall til at flere liv kan gå tapt. Båtene bidrar til å hjelpe menneskesmuglere med å frakte folk til Europa. Derfor må migrantene fraktes til nærmeste trygge havn på det afrikanske kontinentet, sier Listhaug.

Publisert: 03.09.19 kl. 09:59







Mer om