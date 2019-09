KURS-KAR: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier han og kona har vært på samlivskurs fire ganger. Her med datteren Anna Louisa og kona Arnbjørg Vedelden Ropstad. Foto: Krister Sørbø

KrF-Ropstad vil redde norske ekteskap – og regjeringen

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier regjeringen vil bruke 30 millioner for å redde ekteskap. Han sier regjeringen også kunne trengt det: – Det er en kunst å få to til å leve godt sammen. Er man fire, kreves det et mirakel, sier han.

– Jeg er vant til samlivskurs. Da jeg fridde, krevde kona mi at jeg skulle være med på et slikt kurs før hun sa ja. Siden har vi vært på fire samlivskurs gjennom ekteskapet, sier barne- og familieministeren.

Han vil bla opp 30 millioner kroner i et forsøk på å redde samliv i Norge.

– Vi har fått gjennomslag i regjeringen for at vi i statsbudsjettet for 2020 foreslår at vi skal bruke rundt 30 millioner kroner til tilbud om samlivskurs spesielt målrettet til førstegangsfødende over hele landet. Dette er noe jeg brenner for. Det er en hjertesak for meg og KrF som jeg er glad for at regjeringen har gitt sin støtte til.

– Hvordan skal det organiseres i praksis?

– Det blir en ordning hvor par som får sitt første barn, får tilbud om dekning av utgifter til parterapi. Det vil være i regi av frivillige organisasjoner eller bli knyttet til familievernkontorene i kommunene. Det vil også bli tilbudt kurs digitalt.

– Hvorfor småbarnsforeldre?

25 000 førstegangsfødende Det er anslagsvis 25 000 førstegangsfødende årlig. I 2018 var det 55 100 fødsler i Norge, det vil si at om lag 46 prosent av fødslene i 2018 var førstegangsfødsler. I 2017 opplevde omtrent 20 000 barn at foreldrene ble skilt eller separert. Det finnes ikke tilsvarende tall for hvor mange samboerpar med barn som gikk fra hverandre. Stadig flere barn vokser opp med foreldre som er samboere, og vi vet derfor ikke hvor mange barn som til sammen blir berørt av foreldrenes samlivsbrudd. I det første leveåret bor nesten 9 av 10 av barna sammen med begge foreldrene sine. Blant hjemmeboende 17-åringer er andelen cirka 6 av 10. Kilde: Barne- og familiedepartementet.

– Alle synes det er fantastisk å få barn. Men det er en litt glorifisert historiefremstilling: Det er fantastisk, men det er også en hektisk tid og krevende periode, ofte med tap av nattesøvn og slitne foreldre. Undersøkelser viser at to av tre sier parforholdet ble dårligere etter at de fikk barn.

– Målet er å redde ekteskap?

– Spørsmålet er ikke om parforholdet vil bli utfordrende etter hvert. Folk som har vært gift en stund vet det: Spørsmålet er heller når det skjer. Da kan det være lurt at man har lært noen triks – kanskje spesielt for oss menn.

– Menn sliter i større grad enn kvinner med å formidle seg når det blir vanskelig?

– Jeg tror nok det er riktig at mannfolk har en spesielt behov for å få hjelp til å uttrykke seg når forholdet skranter.

– Er det fare for ekteskapshavari som har brakt dere til samlivskurs fire ganger?

Ropstads tips fra terapitimene

– Nei, det har vært for å forhindre at vi kommer i en slik situasjon. Det har bidratt til at vi har hatt verktøy for å vite hvordan vi kommer oss gjennom krevende perioder – vi som alle andre har det – og hva som skal til for å bygge et forhold som varer.

– Gi noen tips til landets par, fra deres samlivskurs.

– Det viktigste er nok å sette av tid til å prate om parforholdet, hva man ikke sier, men som irriterer. Og å investere i barnevakt når du har fått unger, slik at dere kan komme dere ut og pleie hverandre. Og når dere krangler: Forsøk å tolke den andre i beste mening.

Paret giftet seg i 2011.

Ropstad sier det har vært blant annet har vært helgekurs og kurs over en uke.

Han sier samlivskurs også er bra, selv om ekteskapet/parforholdet sprekker.

– Mer enn 20 000 barn opplever hvert år at foreldrene går fra hverandre. Har de tatt samlivskurs, tror jeg det kan være enklere å kommunisere på en måte som ikke går utover barna, når skilsmissen først er et faktum.

– Et mirakel

– Regjeringen har også hatt samlivsproblemer de siste ukene. Har du noen råd?

– Det har vært vanskelig ikke å få med seg at det er litt uenighet for tiden, i en del enkeltsaker. Noen er blitz, andre er lynavledere.

– Er du en av lynavlederne?

– Ja, jeg tror nok at jeg er det. Vi er ganske ferske i dette ekteskapet og har ingen ønsker om at det skal sprekke. Jeg er temmelig sikker på at det vil gå bra. Men det er en kunst å få to til å leve godt sammen. Er man fire, kreves det et mirakel, humrer KrF-statsråden.

Han sier tilbudet vil gjelde førstegangsfødende gifte, samboere og andre samlivsformer.

Aps nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité, Anette Trettebergstuen, synes Ropstads uttalelser setter forslaget litt i perspektiv.

– De har bestemt seg for å bruke 20 milliarder bompengeforlik-kroner for redde regjeringen. I det perspektivet fremstår 30 millioner for å redde norske ekteskap ganske lite.

– Men når det er sagt, er jeg for alt som kan gi nybakte foreldre støtte i hverdagen. Jeg mener det er viktig at det er familievernkontorene som får ansvar for et slikt tilbud.

