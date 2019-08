FLYTTES: Steven Hasseldal går fra en stilling i Øst politidistrikt til en ny stilling i Politidirektoratet. Foto: Tore Kristiansen

Politimester fulgte ikke permisjonsråd fra politidirektøren

Politidirektør Benedicte Bjørnland var klar på hva hun mente overfor politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt. Men rådet ble ikke fulgt.

Det fremgår i en uttalelse fra Politidirektoratet onsdag.

I juni opplyste Hasseldal overfor Øst politidistrikt at han hadde utviklet et «nært vennskap» til en kvinnelig kollega, og at de ønsket å se om det kunne utvikle seg til noe mer.

På bakgrunn av opplysningene ble den kvinnelige kollegaen permittert med full lønn og gitt en ny stilling ved Politihøgskolen, mens Hasseldal flyttes til Politidirektoratet.

Nå viser det seg imidlertid at politidirektøren rådet Hasseldal til å ta permisjon da hun ble kjent med forholdet mellom ham og den kvinnelige politiinspektøren.

