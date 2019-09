ORIENTERT: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har bedt om en løpende orientering fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet, om utbruddet av den alvorlige hundesykdommen. Foto: Terje Bringedal

Landbruksministeren følger hundedødsfallene tett

Landbrukspolitisk talsperson i Ap Nils Kristen Sandtrøen vil vite hvordan regjeringen skal håndtere utbruddet av den alvorlige hundesykdommen.

Nå nettopp







Veterinærinstituttet opplyste på en pressekonferanse fredag at den alvorlige hundesykdommen har tatt livet av syv hunder, men sier samtidig at tallet trolig er høyere.

Mattilsynet anslår at det er påvist smitte hos et titalls hunder, altså et sted mellom tjue og nærmere hundre.

Landbruks- og matdepartementet betegner situasjonen som alvorlig, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) følger saken tett.

– Hun har bedt Mattilsynet og Veterinærinstituttet om å bli holdt løpende orientert om den videre utviklingen i saken. De er regjeringens operative organer for å håndtere situasjoner som dette, sier kommunikasjonssjef Ottar Løvik i departementet.

Departementet viser til at de to organene nå arbeider på spreng med å finne årsaken til sykdommen, i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås og private veterinærklinikker.

Veterinærinstituttet har gjennom obduksjoner av døde hunder funnet to bakterier som kan være årsaken til sykdommen. De kan samtidig ikke utelukke andre årsaker, som virus eller andre bakterier.

les også Pakker kofferten og flykter fra mystisk og dødelig hundesykdom

Har sendt skriftlig spørsmål til statsråden

Gjennom et skriftlig spørsmål sendt til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) torsdag, vil landbrukspolitisk talsperson i Ap Nils Kristen Sandtrøen få svar på om regjeringen har en plan for å gripe an situasjonen – hvis den forverres ytterligere.

– Det er veldig viktig for meg som stortingsrepresentant å minne om at regjeringen må gjøre det de kan, for å sørge for at så få hunder og hundeeiere som mulig rammes av denne sykdommen som nå brer seg, sier Sandtrøen.

OBDUSERT: Flere hunder har blitt obdusert ved Veterinærinstituttet i Oslo, i et forsøk på å finne sykdomsårsaken. Foto: Ola Vatn / VG

les også Bianca (7) fikk symptomer på alvorlig hundesykdom – Døde i løpet av 24 timer

Skriftlig spørsmål til landbruks- og matministeren Mange hundeeiere er nå dypt bekymret etter at det meldes om en dødelig hundesykdom som sprer seg. Mattilsynet advarer hundeeiere mot å la hunden hilse på andre hunder og råder dem til å holde seg borte fra parker og hundejorder. Dette alvorlig for hundene som mister muligheten til å utfolde seg uten å stå i fare for å bli smittet, og det fører til fortvilelse blant mange bekymrede hundeeiere. Ifølge VG foreligger det foreløpig lite informasjon, men veterinærer rapporterer om en alvorlig tilstand som er oppdaget hos flere hunder – særlig i Oslo-området. Mattilsynet sier at de så langt har informasjon som tyder på at syv hunder kan ha dødd av sykdommen. Hva vil statsråden gjøre for å kartlegge årsaken til at denne farlige sykdommen har oppstått, og hvilke tiltak vil hun sette i gang for å forebygge at sykdommen sprer seg og rammer flere hunder? Kilde: Stortinget.no

HUNDEEIER: Nils Kristen Sandtrøen (Ap) med kläiner musterlanderen Balto. Foto: Marthe Kristiansen

Stortingsrepresentanten påpeker at situasjonen nå er uoversiktlig for hundeeiere, og at mange lurer på hva myndighetene vil gjøre for å få oversikt.

– Vi må derfor forlange at regjeringen stiller opp med de midlene og de mannskapene som vil kreves, dersom det skulle vise seg at det trengs ekstra ressurser for å håndtere sykdommen eller årsaken, sier Sandtrøen.

– Mattilsynet og Veterinærinstituttet jobber på spreng med å kartlegge sykdomsårsaken. Hvilke andre tiltak ser du for deg at regjeringen bør iverksette?

– Det er det jeg forsøker å finne ut av nå, hva de eventuelt ønsker å bidra med, sier han og legger til at han forventer et svar på det skriftlige spørsmålet over helgen.

les også Hunden Sigurd (3) overlevde trolig dødssykdommen

– Tenker på dem som er rammet

Sandtrøen sier at han som stortingsrepresentant vil følge opp saken, dersom regjeringen ikke har tenkt til å foreta seg noe.

– Da vil jeg sørge for at vi får både kartlagt situasjonen og at nødvendige ressurser blir stilt til rådighet.

Han har selv hund og sier at han tenker mye på situasjonen. Samtidig følger han rådene Mattilsynet har gått ut med til hundeeiere.

– Men først og fremst tenker jeg på dem som allerede er rammet og de som er bekymret for sine hunder.

Mattilsynets råd til hundeeiere Begrens nærkontakt med andre hunder

Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur

Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært

Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager de ovennevnte symptomene hos din hund

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse

Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses KILDE: Mattilsynet

les også Mystisk hundesykdom: Begynner å se et mønster

Avventer prøvesvar etter obduksjon

Veterinærinstituttet har denne uken obdusert hunder som har dødd av sykdommen og tatt ut prøver for ulike undersøkelser.

– Vi avventer nå prøvesvar. Før man vet årsaken, er det umulig å vite hvilket tiltak som er nødvendig. Hvis årsaken blir klarlagt, vil det i første omgang være opp til Mattilsynet å vurdere hvilke tiltak som kan være nødvendig fra myndighetenes side, sier kommunikasjonssjefen.

Landbruks- og matministeren anbefaler hundeeiere å følge de rådene Mattilsynet har lagt ut på sine hjemmesider.

– Disse blir oppdatert ved ny kunnskap, presiserer Løvik.

Veterinærinstituttet har på sine hjemmesider laget en oversikt over informasjonen de foreløpig har om den akutte sykdommen.

Publisert: 06.09.19 kl. 20:55







Mer om