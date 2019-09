GJENBRUK: MDGs frontfigur i Oslo, Lan Marie Berg (32) liker å prøve klær i Fretex sin bruktbutikk i Universitetsgata. Hun er selvsagt klar til å bli gjenbrukt som byråd etter valget på mandag også. Foto: Terje Bringedal, VG

MDG-Lan i medvind: Vil ha flere byråder og tolv nye klimakrav

FRETEX (VG) Lan Marie Nguyen Berg (MDG) elsker å handle brukt. Med et ellevilt valgresultat i Oslo vil hun ha noe flunkende nytt: Flere byråder og tolv nye klimakrav, deriblant et kjøpesenter for gjenbruk.

MDG i Oslo har sett både 18-tallet og 20-tallet på lokale partimålinger i VG og Nettavisen de siste dagene. Partiet er i en slags grønn flytsone som inngir selvtillit.

– Det er åpenbart slik at vi skal ha flere byråder dersom vi blir vesentlig større. Vi vil for eksempel være interessert i både finansbyråden, næringsbyråden og kulturbyråden. Men alt dette vil være gjenstand for forhandlinger etter valget. Først skal vi vinne valget. Ingenting er gitt, understreker Lan Marie Nguyen Berg (32) overfor VG.

– Verdens beste jobb

Miljøbyråden, listetoppen og frontfiguren minner om at valget er først på mandag. Hun vil ikke gå i detalj om hvor mange byråder MDG vil kreve. Men vi snakker om minst én i tillegg til de to MDG-byrådene i dagens Oslo-byråd.

– Hvis vi blir større, så skal vi selvfølgelig ha mer gjennomslag for vår politikk. Målingene viser at folk i Oslo ønsker seg mer grønn politikk. Men det er bare målingen på mandag som teller, minner Lan om.

I de siste fire årene har partiet hatt miljøbyråden og byråden for byutvikling, mens Ap har hatt fem byråder inkludert byrådslederen og finansbyråden.

– Er det selvsagt at du fortsetter i den grønneste jobben som samferdsels- og miljøbyråd?

– Jeg har verdens beste jobb i dag. Men alt blir opp til forhandlinger etter valget. Det har vært en eventyrlig reise. At det går an å gjennomføre grønn politikk så raskt som de fire siste årene i hovedstaden, det er veldig oppløftende. Men det er behov for enda flere løft, og det kan vi klare. Men da må vi tørre å gjøre de grepene som trengs, poengterer Berg.

SPEILER SEG: Lan Marie Nguyen Berg har et hektisk liv om dagen som nybakt mamma og toppkandidat for MDG i Oslo-valgkampen. Likevel tar hun seg tid til å fornye garderboen - gjerne med brukte klær. Foto: Terje Bringedal, VG

MDGs 12 krav i byrådsforhandlinger 1. Gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby innen 2030. 2. Fjerne cruiseskipene og bruke plassen til grøntområder, badeplasser og restauranter. 3. Plante 100.000 nye trær i byen, og ha en stor satsing på nærparker, blomsterenger og grønne tak. 4. Bygge 100 km ny sykkelvei på de neste fire årene. 5. Bilfrie hjertesoner rundt alle byens skoler. 6. Etablere et gjenbrukskjøpesenter og etablere en støtteordning for butikker som reparerer. 7. Bygge flere gågater og 50 bilfrie sommergater etter innspill fra innbyggerne. 8. Bygge nye T-bane- og trikkelinjer og kutte kollektivprisene med 20 prosent ved å øke bompengene. 9. Tilby ett år med gratis kollektivtransport og bildeling til folk som kvitter seg med fossilbilen. 10. Etablere reklamefrie soner rundt skoler og barnehager. 11. Ingen flere kunstgressbaner med gummigranulater, og fase ut gummigranulater på kunstgressbaner innen 2023. 12. Stanse nye motorveiprosjekter som ny E18, E6 Oslo Øst og Røatunnelen. (Kilde: Miljøpartiet De Grønne)

– Er det ikke defensivt å si at Raymond Johansen (Ap) er MDGs byrådskandiodat selv om MDG skulle bli større enn Ap?

– Nei, vi har vært veldig fornøyd med det samarbeidet vi har hatt. Likevel skal vi åpenbart ha mer gjennomslag dersom vi blir større. Men ja, Raymond Johansen er vår byrådslederkandidat, svarer Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hun har lagt bak seg et helt spesielt år. I fjor giftet hun seg med Eivind. Så sent som i mai ble hun mamma til lille Ragna Mai (4 mnd).

Vi sitter på en velbrukt sofabenk midt i en gjenbruksbutikk i Oslo sentrum. Lan har vært der flere ganger før. Hun kjøper mye brukt selv. Nå vil 32-åringen bruke sin politiske innflytelse til at flere gjør det samme.

Et av MDGs 12 krav til sine fremtidige byrådspartnere, er etablering av et gjenbrukskjøpesenter og en støtteordning for butikker som reparerer.

– Vi har et forbruk som er så stort at skulle alle ha brukt like mye som oss, så hadde vi behøvd tre og en halv jordklode. Derfor vil vi i MDG legge til rette for at det skal være enkelt å kjøpe brukt og gjenbruke det som er fullt brukbart. Hun vet ikke helt hvordan gjenbrukssenteret kan etableres, men krever at kommunen blir en støttespiller for dem som vil dra det i gang.

Et annet krav er at Oslo-folk som kvitter seg med sin diesel- eller bensinbil skal få ett år med gratis kollektivtransport og bildeling.

Bilvraking

– Hvordan skal dere organisere og finansiere et sånt løfte?

– Vi har hatt en vellykket støtteordning til de som kjøpte seg elsykkel. Nå gir vi også støtte til de bedriftene som vil bytte ut bilen med lastesykkel. Men å organisere en slik støtteordning for å vrake fossilbilen, må vi komme tilbake til. Men vi vil gi folk en ekstra gulrot for at folk kvitter seg med bilen, svarer Berg.

Hun har også en del «gamle travere» på kravlisten sin, som å stoppe nye motorveiprosjekter og øke bompengene.

– Oslo alene kan ikke stanse nye motorveiprosjekter som ny E18 gjennom Asker og Bærum, E6 Oslo Øst og Røatunnelen - hvordan kan du kreve det i byrådsforhandlingene da?

– Vi håper Akershus eller Viken kan bli med på å skape det moderne transportsystemet som vi trenger i Oslo. For å nå det store klimamålet om å kutte alle utslipp i Oslo innen 2030, så må vi slutte å bygge ut de store motorveiene inn til Oslo. Man kan ikke ha målsetting om å kutte utslipp - og samtidig gjennomføre veiprosjekter som går i stikk motsatt retning.

VIL STOPPE DETTE: Lan Marie Nguyen Berg har ennå ikke gitt opp å stoppe ny E18 gjennom Asker og Bærum. På illustrasjonen vises ny motorvei ved Ramstadsletta i Bærum. Foto: Statens vegvesen

– Er ikke prosjektet med ny E18 i Vestkorridoren kommet for langt til at det kan stoppes?

– Nei, det er ikke kommet for langt til å stoppe. SELVSAGT MÅ VI stoppe prosjekter som vil gjøre det umulig å nå Oslos klimamål. NY E18 er den største trusselen mot at Oslo skal nå sine klimamål før 2030.

– Er dere ikke litt kjipe med Oslo-folk ved at dere tvinger alle disse klima-tiltakene nedover hodene på dem?

– Den byen som høyresiden overlot til oss i 2015, var en by der anslagsvis 200.000 mennesker levde med farlig luft. Bilene fikk for mye plass på bekostning av kollektivtransporten som stampet i kø. På bekostning av trygge veier for syklister og fotgjengere. Nå står det noe på spill. Hvis vi skal nå klimamålene våre, må vi fortsette å gjøre det billigere å ta buss og bane og dyrere å forurense, inkludert å øke bompengene.

– Hvorfor snakker dere i valgkampen så lite om skole og eldreomsorg som er de to største kommunale sektorene i Oslo?

– Det er fordi vi er så tydelige på at vi prioriterer klima og miljø først. Det er å gjøre byen vår bedre å bo i for alle – også de som sitter på sykehjem og sliter med å få puste på grunn av dårlig luft.

– Hva mener du om fritt skolevalg i videregående?

– Dagens ordning har noen urettferdige konsekvenser. Vi mener skolene bør finansieres på bakgrunn av oppgavene og utfordringene skolene har, og ikke etter hvor populær den er. Men vi ønsker i store trekk å beholde dagens ordning.

