Hovedredningssentralen rykker ut etter melding om helikopterstyrt

HRS Nord-Norge bekrefter til VG at de har sendt et Sea King-helikopter etter melding om at et helikopter skal ha styrtet vest for Alta.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 31.08.19 kl. 17:22







