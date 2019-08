Foto: VG-tipser

Helikopterstyrt i Alta

Et helikopter har styrtet utenfor Alta. Antall personer om bord er foreløpig ukjent.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge bekrefter at et helikopter har styrtet sørvest for Alta.

Antall personer ombord og status på disse er så langt ukjent. SeaKing-helikopter og luftambulanse er på vei.

– Vi har posisjonen på helikopteret og det har skjedd like ved Alta by. Ambulansehelikopter fra Tromsø, redningshelikopter og bakkemannskaper er på vei til stedet, sier redningsleder Jakob Carlsen.

Øyenvitne forteller til VG at han ikke så selve styrten, men hørte et smell. Deretter så han flammer og røyk stige opp fra fjellet Skoddevarre.

