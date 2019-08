Fire omkommet etter helikopterstyrt i Alta

Et helikopter med seks personer har styrtet utenfor Alta. Ifølge HRS er fire personer omkommet og én fortsatt ikke gjort rede for.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge bekrefter at et helikopter har styrtet sørvest for Alta.

– Fire personer er omkommet, én er ikke gjort rede for og én blir fløyet til universitetssykehuset i Tromsø, sier redningsleder Frode Iversen til VG.

Ifølge pressevakt Jan Eskil Severinsen i HRS var det fem passasjerer om bord i helikopteret, i tillegg til piloten.

VG har vært i kontakt med Finnmark politidistrikt, som henviser til HRS for pressekontakt.

ALTA: Et Helitrans-helikopter med seks personer styrtet i Alta lørdag. På bildet ser vi et hjelpehelikopter fra Heli-Team. Foto: Altaposten

Nær festivalområde

Frode Iversen i Hovedredningssentralen opplyser til VG at ulykken skjedde i nærheten av Kvenvikmoen, sørøst for Alta.

I samme område arrangeres musikkfestivalen Høstsprell denne helgen.

Stig Anton Eliassen i Alta Event bekrefter til TV 2 at ulykken har skjedd i forbindelse med festivalen.

– Ulykken har skjedd noen kilometer fra festivalen. Deltagere har blitt flydd frem og tilbake i anledning festivalen. Men akkurat nå vet vi veldig lite om ulykken, sier han til TV 2.

Foto: Hovedredningssentralen

Helikopteret tilhører Helitrans, og opererer ut fra Alta, melder Hovedredningssentralen.

Daglig leder i Helitrans Richard André Simonsen bekrefter overfor iFinnmark at det er deres helikopter som har styrtet.

– Det er vårt helikopter, men jeg har ikke tid til å snakke med deg nå, sier han til avisen.

VG har forsøkt å nå både Stig Anton Eliassen og Richard André Simonsen lørdag, uten å få kontakt.

Foto: VG-tipser

Øyenvitne forteller til VG at han ikke så selve styrten, men hørte et smell. Deretter så han flammer og røyk stige opp fra fjellet Skoddevarre.

Mari Strifeldt Arntzen var vitne til ulykken og meldte fra til brannvesenet.

– Vi så først masse sort røyk og flammer, så vi trodde først det var en brann. Men vi fikk et støkk i oss da vi skjønte hva det var og at det var mennesker involvert. Det er veldig trist, sier hun til VG.

