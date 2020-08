MISTET TOPPKARAKTER: Aurora Birkeland (18) fikk toppkarakterer av læreren sin i matte. Likevel gikk hun ned to karakterer på grunn av den nye vurderingsformen til IBO. Nå har de snudd. Foto: Privat

Snur om karakterer til IB-elever – Aurora (18) fikk studietilbud på dagen

Etter kritikk fra både elever og norske myndigheter, dropper IB-skoler karakterer basert på skolenes tidligere resultater. Nå kan Aurora Birkeland likevel komme inn på drømmestudiet.

Endringen fremgår i en pressemelding mandag på sentralorganisasjonen IBOs hjemmesider.

VG har tidligere skrevet om at Aurora Birkeland (18) ble satt ned to karakterer i matematikk, og dermed mistet tilbudet om en plass på det integrerte masterstudiet i matematikk på Universitetet i Cardiff i Storbritannia.

Årsaken var at IB-elever som på grunn av pandemien ikke fikk gjennomført eksamen i mai, ble gitt karakterer basert på skolens historiske data.

Forrige uke tok Datatilsynet grep og ba dem sette karakterene på nytt. Og nå har IBO altså snudd.

For Birkeland innebærer det at hun får karakteren syv i matematikk – den høyeste karakteren ved IB-linjen.

– Jeg er veldig lettet over at jeg endelig får kommet meg litt videre i livet og at jeg kan få den fremtiden som jeg har jobbet mot i flere år, sier hun.

Kan få tilbake plassen på drømmestudiet

Allerede mandag har hun fått tilbud fra flere universiteter, deriblant matematikkstudiene ved Universitetet i Exeter og Universitetet i Nottingham.

Hun har også tatt kontakt med førstevalget Universitetet i Cardiff, som må vurdere om hun likevel kan få en plass.

– Hvis jeg får plassen tilbake, blir det drømmestudiet, sier Birkeland.

Hun forteller at også klassekameratene hennes er lettet, og at de har fått håp for fremtiden. 18-åringen er glad for at de har fått karakterer som de fortjener, ikke bare basert på statistikk.

Samtidig kan elever som søker studier i Norge risikere å måtte vente ett år, fordi plassene allerede er fylt opp.

– Jeg synes det er veldig kjipt at IBO har satt dem i den situasjonen, for selv om det er bedre sent enn aldri og de kan søke igjen til neste år, går de glipp av et helt år som de ikke får tilbake. Det er urettferdig, sier hun.

– Har vært grunnleggende urettferdig

Høyres talsperson Turid Kristensen for utdanning tolker pressemeldingen som at de nye karakterene først og fremst er basert på elevenes skriftlige innleveringer, sett i forhold til såkalte predicted grades, som settes av lærerne.

De garanterer også at ingen av studentene skal få lavere karakterer enn de fikk før sommeren.

– Ved første øyekast ser det ut som en mye bedre og mye mer rettferdig ordning. Jeg hadde mistet troen på at de skulle snu, men dette betyr rett og slett at de rydder opp, sier Kristensen.

Stortingsrepresentant Turid Kristensen (H) har gjennom sommeren jobbet for at IBO skulle gjøre om på standpunktkarakterene til IB-elever. Foto: Trond Solberg

Den tidligere vurderingsformen brøt med et viktig prinsipp i den norske skolen, nemlig at elevene skal få karakterer basert på egne prestasjoner.

– Det har vært så grunnleggende urettferdig at de har blitt dømt ut fra en datamodell med andres resultater fra tidligere år. IBO har heller ikke vært villige til å si hvordan karakterene har blitt satt, sier Kristensen.

Jobber for å opprette flere studieplasser

Karakterendringene kan for mange av elevene bety at de likevel kommer inn på studiene de søkte seg til. Samtidig har en rekke studier allerede startet opp.

Departementet jobber ifølge Kristensen med hvordan de skal løse disse utfordringene.

– De er villige til å strekke seg langt. Vi kan jo ikke ta fra noen studieplasser som de allerede har fått, så vi må gjøre alt vi kan for å opprette nye studieplasser der det er mulig, sier hun.

– Vil det være mulig på prestisjetunge studier som medisin?

– Enkelte steder vil det ikke være mulig. Det opplever jeg at elever og foreldre har forståelse for. Det er jo IBO sin feil at dette kommer for sent, svarer Kristensen.

