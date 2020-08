HALV MILLION TESTET: Over 530.000 personer i Norge har testet seg for coronaviruset. Her tester en person seg ved Universitetet i Oslo. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Over 10.000 registrert smittet i Norge: – Fortsatt skyver vi den store bølgen foran oss

I Norge har det nå blitt registrert over 10.000 coronatilfeller. Hadde ikke tiltakene virket, ville landet ha bikket det samme tallet allerede i april-mai, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

– Tallet er stort, men det er en bragd av befolkningen, bedrifter, kommunene og helsetjenesten at ikke tallet er 20–30 ganger høyere nå, sier han til VG.

Søndag kveld var det registrert 9989 coronatilfeller i Norge, men da siste oppdatering kom natt til mandag, bikket tallet 10.000. Det er nå registrert 10.005 smittetilfeller i Norge, viser VGs coronaoversikt.

– Det reelle tallet smittede tror vi er 40.000, men mange har hatt så mild sykdom at de ikke har visst at det er denne sykdommen de har hatt, sier Aavitsland.

Siste uke er det registrert 309 nye smittetilfeller i Norge, det er en nedgang fra 370 uken før. Trendberegninger i VGs oversikt viser fortsatt stigende trend. Oslo, Trondheim, Lillestrøm, Tromsø, Indre Østfold, Sarpsborg, Sandnes, Halden, Frogn, Kongsberg og Lindesnes er kommunene med stigende trend.

– Forsinkelsen ble varig

I mars fryktet FHI at en epidemi som rammet 20 til 60 prosent av befolkningen var uunngåelig, men at smitteverntiltakene kunne forsinke starten og trekke epidemien ut i tid.

– Heldigvis – og litt overraskende – viste det seg at tiltakene var så effektive at forsinkelsen ble varig, sier Aavitsland.

– Fortsatt skyver vi den store bølgen foran oss, og det må vi klare helt til alle kan bli vaksinert. I beste fall mot slutten av 2021, mest sannsynlig senere.

Siste oppdatering fra Folkehelseinstituttet før helgen viser at det så langt er registrert 261 coronarelaterte dødsfall.

Forventet smitteøkning

Siden 3. april har smittetrenden i Norge vært synkende og flat. Flere lokale utbrudd mot slutten av sommeren vippet landet over til en stigende smittetrend 1. august.

At smitten økte på dette tidspunktet, var noe FHI forventet. 1. juli varslet de at det var høy sannsynlighet for import etter hvert som reisevirksomheten økte.

– Vi pekte på at det mest sannsynlige bildet fremover ville være «lokale klynger og utbrudd av varierende størrelse». Det er det mønsteret vi nå ser. Nå er det opp til kommunene å få kontroll over slike lokale utbrudd. Det ser de ut til å klare, sier Aavitsland.

Ifølge FHI er det ikke tegn på en ny nasjonal oppblussing nå. De vurderer derimot at det er høy risiko for flere lokale utbrudd.

Kan bli rødt

I en fersk modelleringsrapport anslår FHI en oppgang i smitten de neste ukene. Modelleringen antyder en økning fra 84 tilfeller per dag i midten av måneden, til 124 per dag i slutten av måneden.

Dette er imidlertid gitt at man ikke gjør noe for å stoppe økningen, påpeker Aavitsland.

– Nå forsterker de berørte kommunene sine tiltak, spesielt gjennom testing, isolering, smitteoppsporing og karantene, og da regner vi med at disse beregningene ikke slår til.

Hvis beregningene imidlertid skulle slå til, vil Norge bikke FHIs smittekrav til andre land og bli «rødt», viser VGs utregning.

For at et land ikke skal bli farget rødt må det være registrert færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Fargene gult eller rødt for reiser brukes imidlertid bare om utlandet. At Norge har et tall over 20 betyr ikke at landet «stenges».

BEKYMRET: Helsemyndighetene er bekymret over smitteøkningen de siste ukene. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Lokale utbrudd må stoppes

Aavitsland sier at flere av sommerens lokale utbrudd er i ferd med å komme under kontroll.

– Vi tror at også Oslo kan være i ferd med å få situasjonen under kontroll. Vi ser at kommunene gjør mye riktig, og dette gir viktige lærdommer for den videre håndteringen av epidemien i Norge, sier han.

– Vi tror epidemien fremover vil bestå av lokale utbrudd. De må stoppes før de blir regionale eller landsomfattende bølger.

