Johan (38) drept av isbjørn – her slo bjørnen til

SVALBARD (VG) Nederlandske Johan Jacobus Kootte (38) ble drept av isbjørn på campingplassen utenfor Longyearbyen natt til fredag. Tidligere eier av plassen er bekymret, og mener isbjørnens adferd har forandret seg de siste årene.

Oppdatert nå nettopp

Den nederlandske statsborgeren Johan Jacobus Kootte (38) ble drept av isbjørn på campingplassen utenfor Longyearbyen natt til fredag.

Han lå i teltet sitt da han ble angrepet av bjørnen, og politiet hos Sysselmannen fikk melding om hendelsen klokken 03.50. Kootte var daglige leder av Longyearbyen camping, ifølge NRK.

Bjørnen ble skutt mot på stedet, og senere funnet død på parkeringsplassen ved flyplassen.

Andreas Umbreit er tidligere eier av campingplassen, og har brukt den hyppig siden 1986. Han kjente godt til avdøde og flere av personene som ble vitne til hendelsen.

BEKYMRET: Andreas Umbreit er tidligere eier av campingplassen, og er bekymret for utviklingen av isbjørnens adferd på Svalbard. Foto: Gisle Oddstad

– Han var en ekstremt sosial person. Dette er virkelig synd, sier Umbreit.

Han peker mot et område på plassen der teltet til Kootte skal ha stått, og noen meter bortenfor viser han til der personen som skjøt mot bjørnen hadde teltplass.

– Det er ikke mulig å sikre et sted mot isbjørn, med mindre man bygger en mur, og vi er ikke i fengsel her, sier Umbreit.

Skulle satt opp gjerde

På campingplassen er det vanligvis to hunder som holder vakt på natten.

– Men hundene varslet ikke. Det kan hende de ikke skjønte det fordi bjørnen kan ha kommet opp skjult bak vollen der, som er den minst forventede veien.

Umbreit forteller at det vanligvis også er mange flere på plassen, utenom corona, og at det også bidrar til å øke sikkerheten.

les også 28 billioner tonn is smeltet på under 30 år – går mot rekordlite havis rundt Svalbard

– Det som er spesielt trist er at eieren hadde kjøpt inn masse stolper som skulle settes opp som elektrisk gjerde, som et ekstra tiltak for beskyttelse mot isbjørn. Men man kom ikke så langt på grunn av corona, sier han, og peker mot en stor stabel av stolper liggende utenfor huset.

Gjerdet var ikke pålagt på noen måte, men skulle være et forsøk på å holde bjørnen unna.

forrige





fullskjerm neste VARSLET IKKE: På campingplassen er det vanligvis to hunder som holder vakt på natten, men denne gangen varslet ikke hundene da isbjørnen kom.

Eieren av campingplassen, Michelle van Dijk, har vært venn med avdøde Kootte i femten år. Hun befinner seg om dagen i Nederland, og fikk sjokk da hun fikk beskjeden.

– Dette er bare så trist. Jeg har akkurat snakket med moren hans som selvfølgelig er veldig fortvilet, sa hun til Svalbardposten fredag.

– Hvis det ikke hadde vært for corona, så hadde jeg nok campet ved siden av han der.

Hun beskriver han som en veldig sosial og vennlig mann.

– Alle som møtte han ble glad i han med det samme. Han var lett å like, sier campingplasseieren.

– Har forandret seg

Ifølge Umbreit har det ikke vært isbjørn på campingplassen i sesong siden den åpnet i 1976.

– Det har kanskje vært fem tilfeller hvor bjørnen har vært på vei mot plassen, men snudd da den så folk.

Men dette har forandret seg, mener den tidligere eieren, som er bekymret for utviklingen.

forrige





fullskjerm neste SKUTT: Her er isbjørnen som ble skutt etter å ha angrepet Johan Jacobus Kootte i teltet sitt på Svalbard.

– Da jeg begynte her var bjørnene veldig tilbakeholdne, men nå er situasjonen forandret. Blant annet på grunn av klimaforandringene har vi adskillig mange flere bjørner her nå enn før. De har mer kontakt med mennesker, og blir dermed kanskje mer vant til oss, som igjen fører til potensielt flere konflikter, sier han og legger til:

– Denne hendelsen er en grunn til å tenke over sikkerhetstiltak her. Vi må få på plass dette, og finne løsninger som tillater en kombinasjon av bjørner og mennesker.

les også Smittet på «Roald Amundsen» - kastet av «Midnatsol»: – Ydmykende

– Har gjort det vi skal

Fredag kveld ble det klart at isbjørnen er identifisert som en av to isbjørner som ble observert i området tidligere denne uken – en tre år gammel hannbjørn.

Assisterende Sysselmann Sølvi Elvedahl til VG at de har forsøkt å holde bjørnen under observasjon, og å skremme den bort når den har kommet for tett på.

– Etter min oppfatning, så har vi gjort det vi skal gjøre. Men vi vil aldri være trygge på at det ikke skal komme bjørn til Longyearbyen. Det er på en måte en risiko man bare må ta høyde for her, sier Elvedahl.

Hun forteller at sikkerhetsforholdene rundt campingplassen vil være en del av etterforskningen fremover.

Elvedahl mener hendelsen kan være en tankevekker for befolkningen på Svalbard, som ikke har opplevd et dødelig isbjørnangrep siden 2011.

AVVERGE: Assisterende Sysselmann Sølvi Elvedahl mener de har gjort det de skal når det kommer til å avverge at bjørnen vanker nær mennesker, slik den har forsøkt flere ganger denne uken. Foto: Gisle Oddstad

– Man kan fort bli sløv med tanke på å ta med seg våpen når man går utenfor områdene som er bebygd. Det er ikke lovpålagt at du skal ha våpen, men fra Sysselmannen sin side, så ønsker man at du skal ha med deg våpen også. Men egnede skremmemidler skal du ha med deg, sier hun.

– Det er helt klart at det var våpen i området, med hvordan det var organisert, det får bli en del av etterforskningen.

Publisert: 29.08.20 kl. 08:49 Oppdatert: 29.08.20 kl. 09:17

Mer om Longyearbyen Svalbard Etterforskning Sysselmannen

Fra andre aviser