Frp sikrer flertall: Sender Sanner til Norges Bank for å rydde opp i oljefond-floken

Frp går nå sammen med de rødgrønne partiene på Stortinget og danner flertall for at finansminister Jan Tore Sanner må gå i øyeblikkelige samtaler med Norges Bank for å løse oljefond-saken.

– Nå har vi brukt for lang tid på denne prosessen. Det er behov for at noen tar ansvar og bidrar til en løsning. Det må være finansministeren, sier Hans Andreas Limi (Frp) til VG.

Han deler dermed syn med de rødgrønne partiene, at Sanner må ta saken videre med sentralbanksjef Øystein Olsen.

- Da er det flertall på Stortinget for at finansministeren går i dialog med Norges Bank. Både Sanner og Norges Bank må nå rydde kalenderen og komme i gang. Det haster med en løsning, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp), som også sitter i Finanskomiteen.

Kommenterer ikke

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke kommentere uttalelsen fra Limi og hva flertallet i komiteen nå uttrykker.

– Vi kommenterer ikke utspill fra andre partier før innstillingen kommer, skriver finansministerens politiske rpdgiver Serine Jonassen i en SMS til VG.

Innstillingen fra Finanskomiteen på Stortinget i Norges Bank-saken skal være klar senest fredag.

Tatt for lang tid

Hans Andreas Limi sier at Stortinget og regjeringen har brukt for mye tid til å innhente eksterne juridiske vurderinger «på spørsmål vi visste svaret på fra før», som han sier.

– VI skulle avvente den juridiske vurderingen, men den ga oss ingenting nytt. Stortinget kan ikke løse dette. Vi kan ha en holdning til representantskapets syn men den eneste som kan løse dette, er finansministeren. Jeg ser ingen andre. sier Limi til VG.

Nicolai Tangen skal etter sin ansettelseskontrakt tiltre som sjef for Oljefondet 1. september, altså om 11 dager.

– Denne konflikten må løses umiddelbart av hensyn til Norges Banks og oljefondets legitimitet og tillit i markedet, legger Limi til.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er tydelig i kravene til hva dialogen mellom finansminister Jan Tore Sanner og sentralbanksjef Øystein Olsen må handle om:

– Selv om innstillingen fra Finanskomiteen ikke er klar, så er det tydelige føringer allerede på hva som må løses og hvilke krav som må oppfylles: Interessekonflikter mellom Tangens eierskap og oljefondet må elimineres. Det må etableres full skattemessig åpenhet, og de samme etiske reglene må gjøres gjeldende for oljefondets sjef som for alle andre ansatte i fondet, sier Sp-representanten.

– Hvorfor kan ikke Stortinget nøye seg med å sende saken tilbake til Norges Bank?

– Et entydig flertall fra Stortinget vil uttrykke en forventning. Da må det skje noe. Det handler fundamentalt om at i Norge har vi et folkestyre og ikke et embetsmannsstyre, sier Gjelsvik.

Publisert: 19.08.20 kl. 13:43 Oppdatert: 19.08.20 kl. 14:01

