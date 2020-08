INNSTILT SOM LEDER: Årsmøtet i Trøndelag Ap skal velge leder på lørdag, og Trond Giske ble enstemmig innstilt av valgkomiteen. Foto: Tore Kristiansen

Står frem med nachspiel-episode om Giske

Lokalpolitiker Sandra Skillingsås (29) i Trondheim Ap har ventet seks år med å fortelle om en hendelse på et nachpiel med Trond Giske. Nå står hun frem med historien i Adresseavisa.

Skillingsås er nylig innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap, og har siden 2013 vært en del av Trond Giskes nære krets. Da begynte hun som midlertidig ansatt i valgkampteamet.

Overfor Adresseavisa beskriver hun et arbeidsmiljø med en seksuell sjargong, som Skillingsås sier hun fleipet vekk helt frem til metoo-kampanjen i 2017.







Mandag ble Giske innstilt som ny leder av Trøndelag Arbeiderparti, av en enstemmig valgkomité. Det har ført til protester i partiet, både lokalt og sentralt.

Torsdag kveld melder Adresseavisa at Trøndelag AUF trekker sin støtte til Giske. Bakgrunnen skal være «en ny sak som involverer Trond Giske, som er blitt kjent etter at han ble innstilt som ny leder for Trøndelag Ap».

Samtidig skriver TV 2 at valgkomiteen i Trøndelag Ap kaller inn til et nytt krisemøte i forbindelse med nye anklager.

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018, etter at partiet slo fast at han hadde brutt retningslinjene mot seksuell trakassering.

les også Giskes tidligere statssekretær: – Velg en annen

– Du kan bli frosset ut

Til avisen forteller Skillingsås om en hendelse med Giske på et nachpiel på hans hotellrom 29. mars 2014, da hun var 23 år gammel. Skillingsås hevder Ap-politikeren under nachpielet sendte henne pågående SMS-er.

Senere skal han ifølge Skillingsås ha sperret døren for henne da hun var den siste i køen til å forlate hotellrommet.

– Han strekker armene ut, sånn at jeg ikke kan komme meg forbi. Jeg blir redd, ordentlig redd, sier hun til Adresseavisa.

Hun sier videre at hun ikke husker om han sa noe, men at hun husker blikket hans og at hun tenkte «Hva er dummest? Å si ja, eller nei?», skriver avisen.

les også Giske enstemmig innstilt som fylkesleder - Ap-kvinner varsler omkamp

– Jeg vet, det er helt skrudd, bare å tenke sånn. Men jeg visste jo fra før at begge deler kan gå svært dårlig. Du kan bli frosset ut, uansett, sier Skillingsås.

To personer skal ifølge 29-åringen ha kommet halvveis ramlende ut av badet og avbrutt situasjonen, slik at hun klarte å løpe ut av rommet, ifølge Adresseavisa.

VG har ikke oppnådd kontakt med Skillingsås torsdag kveld.

Giske: – For lite bevissthet om festkultur

VG har fått tillatelse av Trond Giske til å gjengi hele svaret han har gitt til Adresseavisa:

«Jeg var ikke så mye i Trondheim i valgkampen 2013, men husker situasjoner hvor noen dro igang en slik sjargong. Jeg tenker i ettertid man bør reagere når slikt skjer, selv om alle tilsynelatende er med på spøken, vet man aldri om det er ubehagelig for noen. Jeg har ikke hatt noe med Sandras ansettelser å gjøre, men var skuffet da hun måtte slutte på partikontoret etter valget i 2019, og veldig glad da hun sa ja til å sitte i fylkesstyret. Jeg har aldri hatt noe annet ønske enn et godt og vennskapelig forhold til Sandra. Det er umulig å forholde seg til SMSer jeg ikke kjenner innholdet i, men finner ingen problematiske SMSer i min kontakt med Sandra», skriver Giske.

les også Støre: - Enten er dere med oss, eller så er dere mot oss

«I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene. Et nachspiel for 6 år siden er vanskelig å gå inn i, men jeg har aldri hatt som intensjon å gjøre noe som skulle være ubehagelig for Sandra. Jeg har i alle år hatt et godt samarbeid med Sandra, og har i alt arbeid, møter og reiser vi har vært på gjennom årene opplevd at vi har hatt en god og vennskapelig relasjon», fortsetter han.

Publisert: 27.08.20 kl. 18:35

