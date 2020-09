NY SMITTE: I Fredrikstad. Her fra sentrum og Glomma. Foto: Jørgen Braastad

Smitteutbruddet Fredrikstad og Sarpsborg: 1100 i karantene

I Fredrikstad og Sarpsborg er cirka 1100 personer ved skoler, barnehager og helseinstitusjoner i karantene, etter det lokale smitteutbruddet.

Den siste uken har det oppstått smitteutbrudd i Sarpsborg og Fredrikstad.

VG har tidligere omtalt at en høytidsfeiring kan ha ført til over 100 smittetilfeller. Trossamfunnet Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold gjennomførte en feiring over flere dager fra 21. august da coronasmitten begynte å spre seg.

– Jeg ble veldig overrasket da vi fikk beskjed om smitte. Men vi stanset feiringen med en gang og har ønsket å bidra til at alle med smitte kan spores opp, har Sadiq Baker Alezairjawi, forstander i trossamfunnet, uttalt i en pressemelding tidligere.

VG har vært i kontakt med Alezairjawi lørdag. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Torsdag kveld var det klart at over 100 personer i Fredrikstad og Sarpsborg var bekreftet smittet, og kommunene mistenkte at samtlige kunne kobles til feiringen.

Lørdag er det altså over 500 personer i karantene i Sarpsborg alene, og 600 i Fredrikstad.

De totale smittetilfellene i kommunen er 114 den siste uken, skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

– Dette er en oppsummering fra gårsdagens status. Vi venter fortsatt på dagens smittetall, sier kommunikasjonssjef i Fredrikstad kommune Martin Schjøllert Fredheim til VG lørdag.

Kommunen oppdater karantenestatus på sin nettside.

