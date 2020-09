15 NYE TILFELLER: Her utsikt over Sarpsborg. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Høyeste antall smittede på én dag i Sarpsborg

Lørdag ble det registrert 15 nye smittetilfeller i Sarpsborg – det høyeste antall smittede på ett døgn noensinne i kommunen.

Lørdag er det registrert 15 nye smittetilfeller i Sarpsborg og 20 i Fredrikstad, skriver Sarpsborg kommune i en pressemelding.

Med dagens tall nærmer det seg 200 smittede som kan knyttes til den religiøse feiringen i trossamfunnet Al-Ghadirs lokaler i Skjeberg.







– Vi er ennå ikke ferdige med smittesporingen, men så langt tyder alt på at de aller fleste nye tilfeller kan sees i sammenheng med det store utbruddet som pågår. Det positive med det er at det ikke ser ut til at smitten har spredt seg utenfor miljøet. Derfor mener vi fortsatt å ha en viss kontroll på utbruddet, sier kommuneoverlege Siri Brelin i Sarpsborg kommune.

Antallet smittetilfeller kan øke ytterligere utover lørdagskvelden. Det er ventet at det vil komme nye karantenesituasjoner etter dagens testresultater, men detaljene rundt dette er ennå ikke klare, ifølge kommunen.

Det er lørdag over 500 personer i karantene i Sarpsborg alene, og 600 i Fredrikstad, til sammen rundt 1100 personer.

Lokalene til trossamfunnet Al- Ghadir i Sarpsborg. Foto: Gisle Oddstad

– Stanset feiringen med en gang

Trossamfunnet Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold gjennomførte en feiring over flere dager fra 21. august da coronasmitten begynte å spre seg.

– Jeg ble veldig overrasket da vi fikk beskjed om smitte. Men vi stanset feiringen med en gang og har ønsket å bidra til at alle med smitte kan spores opp, har Sadiq Baker Alezairjawi, forstander i trossamfunnet, uttalt i en pressemelding tidligere.

VG har vært i kontakt med Alezairjawi lørdag. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Krevende situasjon

Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap) sier til VG at kommunen foreløpig har kontroll på smitteutbruddet.

– Dette er en krevende og omfattende situasjon, men kommunen har god oversikt og jobber for å sikre at smitten ikke kommer ut på avveie og at flere blir syke, sier han.

Han sier det foreløpig ikke er aktuelt å stenge ned lokalsamfunnet slik Indre Østfold gjorde tidligere i august.

– Det er ikke behov for det, så lenge vi ser at denne smitten er innenfor et miljø, sier Evje.

Han understreker at de gjør fortløpende vurderinger rundt eventuelle tiltak i kommunen og følger nasjonale råd og anbefalinger.

KONTROLL: Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje sier kommunen har kontroll på smitteutbruddet. Foto: Gisle Oddstad

Fredrikstad: Setter inn kriseledelse

– Det er en alvorlig utbrudd vi står overfor og noe som helt klart påvirker lokalsamfunnet, sier Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad kommune til VG.

Han opplyser at kommunen nå vurderer å sette inn en kriseledelse.

– Vil dere innføre ytterligere tiltak for å bremse smittespredningen?

– Smittesporingen som har foregått til nå, viser at dette utbruddet henger sammen med det opprinnelige utbruddet. Man har derfor vurdert karantene, nedstengning av avdelinger og skoleklasser som de mest tilstrekkelige tiltakene nå, sier han og fortsetter:

– Men jeg kan ikke utelukke at vi utover det må vurdere andre tiltak.

VGs tall kan være noe annerledes da statistikken er basert på tallene kommunene har rapportert inn, men viser en tydelig økning i smitte:

Publisert: 05.09.20 kl. 13:35 Oppdatert: 05.09.20 kl. 20:49

