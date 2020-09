FRA SIDELINJEN: Knut Arild Hareide (KrF) kaster seg inn i Twitterkrangelen mellom TV2-profil Fredrik Græsvik og Jon Helgheim (FrP). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Hareide hardt ut etter Twitter-krangel: – En farlig utvikling

Etter langvarig diskusjon med stortingsrepresentant Jon Helgheim (FrP), deaktiverte i dag TV2-profil Fredrik Græsvik Twitterkontoen sin. Nå kaster Knut Arild Hareide seg inn i debatten.

To ulike Twitter-diskusjoner mellom Jon Helgheim og Tv2profil Fredrik Græsvik endte med at sistnevnte tidig lørdag morgen valgte å ta en pause fra plattformen.

«Å gjentatte ganger bli hengt ut som en løgner av en stortingsrepresentant (som aldri har tatt meg i løgn) er mer enn jeg gidder. Takk for meg Twitter», skrev journalisten i sin siste oppdatering. Kort tid etter ble kontoen deaktivert.

De to har også tidligere hatt twitterdiskusjoner for åpen internett-scene.

SISTE MELDING: Etter denne meldingen ble lagt ut valgte Fredrik Græsvik å deaktivere sin Twitter-profil.

«Fake News»

Det hele startet med et innlegg på Græsviks Twitterkonto fredag kveld norsk tid hvor han sammenlinet Trumps uttalelser om å dobbeltsende poststemmer med å oppfordre til valgfusk. Det fikk Helgheim til å se rødt.

– Her sier Græsvik at Donald Trump oppfordret til valgfusk, men det Trump egentlig sa var at systemet burde bli testa. Græsvik tillegger Trump meninger han ikke har gitt uttrykk for, sier Helgheim til VG.

I et svar til innlegget anklager Helgheim Græsvik for å spre «fake news».

– Om ikke Græsvik tåler å blir konfrontert med to påstander før han sletter kontoen sin, er det helt opp til han. Han bør tåle såpass, sier stortingsrepresentanten.

Ifølge lovverket er dobbelstemning ulovlig i Nord Carolina, som var delstaten Trump siktet til i sitt utspill.

TWITTER-STOPP: TV 2s Fredrik Græsvik bestemte seg for å deaktivere sin Twitter-konto etter Jon Helgheim kritiserte han. Foto: Roger Neumann

Inn fra sidelinjen

Twitter-feiden har ikke gått ubemerket hen hos Helgheims politiske motstandere. Inn fra siden kommer nå samferdselsminister og tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Dette inngår i en utvikling vi ser i Europa og andre land hvor personene sår tvil om medias troverdighet. Det er en farlig utvikling som Helgheim bidrar til.

– Det er nok mange i Norge som undervurderer viktigheten av en kritisk presse. Sannsynligvis har vi medier i verdensklasse i Norge og det bør vi være takknemlig for og heller ta debatten og diskutere fremfor å angripe media.

Helgheim på sin side mener Græsvik ikke gjør jobben sin som journalist når han uttaler seg på Twitter.

– Politikere skal mene ting, journalister skal formidle. Græsvik formidler ikke, han tolker, han mener, han påstår utenat han kan slå fast at det er sånn. Da har han ikke forstått sin rolle.

Dette er ikke samferdselsministeren er riktig.

– Det er så lett å rope ut «fake news», men da må du forklare hvorfor det er «fake news». De eksemplene jeg har sett er det Græsvik som har rett i sin tolkning av situasjonen. Det må Helgheim forholde seg til, sier Hareide.

– Vil du oppfordre Græsvik til å komme tilbake på Twitter?

– Ja, det vil jeg, men han har gjort en solid jobb, så om han ønsker seg en pause må det være lov.

KRITISK: Frps Jon Helgheim mener Græsvik ikke har forstått sin rolle som journalist når han han skriver kritisk om Trump på Twitter. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Kaller det et «angrep»

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, har vært i kontakt med Græsvik, som for tiden er i USA som utenrikskorrespondent for kanalen. Hun sier valget om å deaktivere kontoen skjer som følge av en totalopplevelse.

– Dette er ikke noe Helgheim skal ta æren for. Det handler om totaltrykket.

Solbrække minner om at Græsvik jobber for TV 2, og at det er det som er viktigst for dem.

– Jeg støtter Fredriks avgjørelse, han klarer seg fint uten Twitter en periode. Det er i kanalen det viktige samfunnsoppdraget ligger, sier hun.

Samtidig sparer ikke TV 2s nyhetsredaktør på kruttet når det kommer til Helgheims utspill mot kanalens USA-korrespondent.

– Jeg mener det er trist å se de systematiske forsøkene fra en stortingsrepresentant på å angripe et av demokratiets pilarer, nemlig den uavhengige pressen.

– Fredrik er Norges mest kjente USA-korrespondent. Jobben hans er å rapportere når Trump lyver eller, som i dette tilfellet, hvor han kommer med en uttalelse som er oppsiktsvekkende i et vestlig demokrati.

Hun vet ikke når Græsvik eventuelt logger på Twitter igjen.

– Han har bare deaktivert kontoen, så den kan reaktiveres igjen.

