HAR GJORT BESLAG: Kriminalteknikerne vil etter undersøkelsene utarbeide en rapport som vil utgjøre grunnlag for den videre etterforskningen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Politiet har undersøkt «party-grotten»: – Mye større enn vi var forberedt på

Kriminalteknikere har tirsdag gjort undersøkelser i grotten på St. Hanshaugen i Oslo der opptil 200 personer festet natt til søndag. Politiadvokat Julie Wangensteen Lien sier at de ble overrasket.

– Åstedet, altså bunkeren, er mye større og mye mer uoversiktlig enn det våre folk var forberedt på. Det gjør det mye mer tidkrevende å gjøre nødvendige undersøkelser, i tillegg til at det kun er en inngang på én ganger én meter, sier hun.

Kriminalteknikerne har gjort undersøkelser i hele dag og kommer til å fortsette i morgen. Wangensteen Lien venter på en rapport over hvilke beslag og observasjoner de har gjort.







Det er i løpet av uken planlagt avhør av de to personene som mandag ble siktet for uberettiget adgang og opphold i bunkeren. Mandag gjennomførte politiet to vitneavhør, men politiadvokaten ønsker ikke å utdype hva de har forklart.

Hun utelukker ikke at siktelsene utvides eller at flere kan bli siktet i saken.

– Det vurderer vi fortløpende, men vi trenger rett og slett litt mer informasjon. Nå venter vi både på rapporten fra kriminalteknikerne og Oslo brann- og redningsetat som har vært inne på stedet. Når vi får dem vil vi kunne vurdere litt mer når det gjelder utvidelse av siktelsene, sier hun.

Politiadvokaten sier videre at dette er en etterforskning som går veldig bredt ut:

– Det handler om å samle mange tråder, så det er tidkrevende. Vi er fortsatt i en innledende fase og må først danne oss et bilde før vi kan stake ut kursen videre, sier hun.

Hun oppfordrer folk som kan ha relevant informasjon i saken om å ta kontakt på oslosentrumlsm@politiet.no.

Brannsjefen: En potensiell dødsfelle

27 personer ble etter festen innlagt på Oslo universitetssykehus på grunn av kullosforgiftning. Alle er utenfor livsfare, men noen ligger fortsatt innlagt tirsdag.

Brannsjef Jon Myroldhaug i Oslo brann- og redningsetat mener det er tilfeldig at ingen omkom.

– Dette er en helt uakseptabel og ansvarsløs handling. Her var det svært nære på at liv gikk tapt. Med høy CO-konsentrasjon i blodet er det plutselig for sent, sier han i et innlegg på Facebook.

Kulloskonsentrasjonen fra de to strømaggregatene som forsynte festen med lyd og lys ble ifølge brannsjefen dødelig høy.

– Manglende rømningsveier, manglende branntekniske hjelpemidler og et tydelig fravær av risikovurdering og personsikkerhet, gjorde disse lokalene til en potensiell dødsfelle. (...) Ungdommen må tenke seg godt om og ta ansvar for egen sikkerhet. Det er ikke sikkert det kommer til å gå «bra» neste gang, poengterer han.

Brannsjefen oppfordrer samtidig folk som kan kjenne til eller tror det pågår ulovlige arrangementer i sitt nærmiljø, om å ta kontakt.

– Ikke nøl med å tipse oss om du vet om eller tror det foregår ulovlige arrangement. Ditt tips kan redde liv!, sier Myroldhaug.

Tips av umiddelbar karakter kan meldes alarmsentralen på 1-1-0. Tips som gjelder bekymringer som ikke krever umiddelbar handling, kan sendes via den nasjonale nettsiden; www.branntips.no

Publisert: 01.09.20 kl. 14:42 Oppdatert: 01.09.20 kl. 15:02

