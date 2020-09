DATA-ANGREP: Stortinget bekreftet tirsdag at flere stortingsrepresentanter og - ansatte har fått innbrudd på e-postene sine. Foto: Helge Mikalsen

IT-eksperter om angrepet på Stortinget: Fremstår sofistikert

Sikkerhetstiltakene på Stortinget er kraftig skjerpet de siste årene. Angrepet fremstår som omfattende og avansert, mener IT-ekspert.

Oppdatert nå nettopp

Tirsdag varslet Stortinget at de er blitt utsatt for et omfattende IT-angrep hvor det er lastet ned ulike mengder data. Flere stortingsrepresentanter og ansatte har fått innbrudd på e-postkontoene sine.

– Man må være ekstra obs og myndighetene må være på vakt. Det foregår angrep hele tiden, det er myndighetene bevisst på, sier IT-ekspert Torgeir Waterhouse.

VG har snakket med flere stortingsrepresentanter og rådgivere som forteller om sikkerhetsløsninger på egne pc-er og mobiltelefoner.

Flere av dem forteller at den digitale sikkerheten på Stortinget er kraftig skjerpet de siste årene.

Stortinget har en rekke sikkerhetstiltak for å sikre informasjon:

Representantene og rådgiverne VG har snakke med, forteller at dersom de vil lese e-post eller interne dokumenter fra PC-er som ikke er satt opp av IT-avdelingen, må de logge inn via en nettside med brukernavn og passord, før de til slutt får tilsendt en unik kode på mobilen som må tastes inn.

Systemet kalles totrinnsverifisering og brukes på mange arbeidsplasser. Den unike koden man får tilsendt med totrinnsautorisasjon kan bare brukes en gang, og skal hindre enkle angrep der en inntrenger gjetter kombinasjoner av brukernavn og passord.

Representantene og rådgiverne VG har snakket med forteller også om flere sikkerhetsløsninger på egne pc-er og mobiltelefoner som har adgang til å lese e-post. Når man er på reise brukes VPN, altså en kryptert linje direkte fra pc-en til Stortingets e-postsystem. Når de er tilknyttet Stortingets eget nett, er det færre sikkerhetsbarrierer, forteller de.

Flere VG har snakket med opplyser at Stortinget bruker systemet Sharepoint til lagring og deling av dokumenter. Dette er utviklet av Microsoft, inngår i Office-pakker og gir brukere adgang til tekst- og billedfiler, pdf-er og andre filer de selv lagrer eller samarbeider med andre om uansett hvor de befinner seg.

DATA-EKSPERT: Einar Otto Stangvik er VGs data-ekspert. Foto: Krister Sørbø

– Mer sofistikert angrep

– Basert på opplysninger fra stortingsrepresentantene er det i utgangspunktet bygget inn et ekstra lag med sikkerhet, utover bare brukernavn og passord, i form av VPN, eller noe i retning av totrinnsverifisering, sier VGs dataekspert Einar Otto Stangvik.

– Dette betyr at det antagelig er et mer sofistikert angrep enn bare passordgjetting basert på kjente lekkasjer, som man oftest opplever, sier han.

Stangvik forteller at inntrykket er at noen både har greid å komme seg fram til serveren, via VPN, kapret maskin med tilgang, trådløsnett på Stortinget, eller tilsvarende.

– Derfra har de enten klart å bryte opp flere separate kontoer, eller fått tilgang på et nivå eller i et system som åpner opp for utlesing fra flere kontoer, sier han.

Likevel understreker Stangvik at er useriøst å spekulere høylytt om hvem som kan stå bak, eller motivene.

– Men umiddelbart fremstår det som relativt omfattende og avansert.

IT-EKSPERT: Torgeir Waterhouse. Foto: IKT-Norge

IT-ekspert Torgeir Waterhouse forklarer at siden flere e-postkontoer er berørt, kan IT-angrepet ha skjedd på flere ulike måter.

– Det som er bra, er at øvrige relevante myndigheter har kommer på banen for å få gjort det man kan. Det handler til enhver tid om å redusere risikoen for at noen kommer seg inn i systemene, sier han.

Det som er viktig fremover er å håndtere dette godt og å gå ut med informasjon.

– Dette er en vekker og en påminnelse til mange. Jeg håper mange nå går gjennom sine systemer for å se om de har den kontrollen de skal ha og de rette tiltakene på plass, sier Waterhouse.

– Slike angrep er gjerne sofistikerte og gjort med stor kompetanse. Stortinget er et miljø som er særlig utsatt, påpeker han.

Utdaterte passordtips

VG har også fått tilgang Stortingets interne tips og regler for passord:

Passordet må inneholde minst 8 tegn

Passord må ha en kombinasjon av store/små bokstaver

Det må være en blanding av tall og bokstaver.

Ingen bruk av særnorske tegn som Æ, Ø og Å eller €-tegnet – disse vil ikke fungere med iPad/mobil.

Passord må endres hver 3. måned. Du må finne på et nytt passord til hver gang. Førs etter det femte passordet, kan du gå tilbake til det første du hadde igjen.

Passordet må ikke umiddelbart kunne forbindes med deg. Det må derfor ikke være fornavn eller etternavn på hverken deg eller noen av dem som står deg nærmest – heller ikke på hunden eller katten don. Helst bør passordet være en kode, slik at det ikke kan gjenkjennes som noe «vanlig» norsk ord.

– Det ser ut som det er basert på Bill Burrs anbefaling for mange år siden. Han gikk ut og beklaget denne passordanbefalingen i 2017, sier Torgeir Waterhouse.

Passordtipsene bidrar til større sårbarhet overfor hackere, sa Bill Burr i 2017. Han omtalte sine egne passordtips fra 2013 som «villedende» og sa han angret på rådene han den ga den gangen.

– I stedet for korte passord og kryptiske tegn, bør man heller ha lange «passphrases» (typisk flere ord eller en setning, red.anm.), sier Waterhouse.

Han får støtte fra Stangvik:

– Passordpolicyen man nå har fått innsyn i er ikke lenger det man kaller beste praksis. Hyppig bytte av passord, og tvungen bruk av spesialtegn, virker gjerne mot sin hensikt, sier han.

Stangvik påpeker at det er langt tryggere for eksempel å ha lange, unike passord for hver tjeneste – og heller én setning, enn kryptiske enkeltord – som man har en stund fremfor å bytte passord hyppig.

– Det vitigste utover dette er trygg totrinnsverifisering. Ikke i form av varsel eller bekreftelse via SMS eller e-post, men snarere engangskoder eller maskinvarenøkler som må plugges i mobilen eller datamaskinen, sier han.

VG har tirsdag kveld bedt Stortinget om en kommentar til relgene og tipsene for passord, men ikke fått svar.

Publisert: 01.09.20 kl. 23:30 Oppdatert: 01.09.20 kl. 23:47

