Etterforsker foruminnlegg: «Valhall venter»

Politiet etterforsker internettaktiviteten til den siktede etter skyteepisoden i en moské i Bærum. I et foruminnlegg skrevet i siktedes navn, hylles de siktede etter terror i Christchurch, El Paso og San Diego.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

En mann er siktet for drapsforsøk etter en skyteepisode i 16-tiden ved al-Noor Islamic Center i Bærum, på folkemunne kjent som «Bærums-moskeen». En person ble lettere skadet og gjerningspersonen ble først holdt fast av noen som var i moskeen, frem til politiet kom og tok over.

I 22-tiden lørdag ble det også kjent at en kvinne er funnet død i Bærum, og at politiet ser det i sammenheng med skyteepisoden.

Internettaktiviten til mannen som er siktet for drapsforsøk er en del av etterforskningen. Dette gjelder også et innlegg som ble publisert lørdag ettermiddag i mannens navn, bekrefter stabsjef for kommunikasjon i Oslo-politiet, Roar Hansen til VG.

Hyller Christchurch-terrorist

I innlegget, skrevet i siktedes navn, oppfordres andre til å delta i rasekrig. Brukeren omtaler seg selv som utvalgt av «Saint Tarrant». Brenton Tarrant drepte 51 mennesker i moskeer på New Zealand.

På et bilde brukeren har lagt ved innlegget hylles også to terrorsiktede: Mannen som skal ha drept én og skadet tre i et angrep mot en synagoge i San Diego i USA og Patrick Crusius, som er mistenkt for å ha skutt 22 mennesker i El Paso tidligere i august.

Innlegget avsluttes med «Valhall venter».

– Vi gjør de undersøkelsene og sikrer det på nettet som kan sikres. Vi ser også om det er andre som kan sympatisere eller være delaktige, sa Rune Skjold, seksjonsleder i Oslopolitiet, på en pressekonferanse lørdag kveld.

– Følger politiet og PST godt nok med på den type forumer der flere angrep har blitt varslet de siste årene?

– Vi begynner å bli veldig mye bedre til å følge med på forumer. Vi kan ikke være på alle forumer hele tiden, men vi begynner å jobbe relativt godt på de forumene vi bør være til stede på. Men det er vanskelig å ta høyde for alt.

PST: Leter etter de som truer med vold

Martin Bernsen, seniorrådgiver PST, forteller at de bistår Oslopolitiet.

– De holder oss løpende informert og vi samler informasjon om denne personen og eventuelt nettverk.

– Har dere oversikt over denne typen forumer?

– Nei, generelt ingen som har oversikt over alt som er på internett. Derfor er vi avhengige av tips. Vi bruker de metodene vi kan bruke innenfor lovens rammer, sier Bernsen og fortsetter:

– Vi leter etter og er opptatte av de som truer med og oppfordrer til å bruke vold. Det er det som ligger innenfor ekstremismebegrepet.

Publisert: 10.08.19 kl. 22:48 Oppdatert: 10.08.19 kl. 22:59

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post