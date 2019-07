DOBBELTDRAP: To personer ble 28. juni funnet drept på Kolltveit på Sotra utenfor Bergen. En 40 år gammel mann er pågrepet siktet for drapene. Foto: Richard Halland / NTB scanpix

Sotra-drapssiktet (40) kan være utilregnelig

Mannen som er siktet for å ha drept foreldrene sine på Sotra i juni, kan ha vært psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig, skriver Bergens Tidende.

Nå nettopp

Det fremgår av en fersk kjennelse om fortsatt varetektsfengsling fra Bergen tingrett. I kjennelsen viser dommeren til en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse gjort tre dager etter at mannen ble pågrepet for drapene.

Bakgrunn: Mann (40) siktet for drap på foreldrene

I undersøkelsen konkluderer den sakkyndige med at «det er grunnlag for å anta at siktede er psykotisk og strafferettslig utilregnelig», heter det i kjennelsen, som BT har sitert.

Det oppgis at mannen har vært under tvungent psykisk helsevern, og at han under innleggelser har kommet med drapstrusler mot ansatte. Det står videre at drapssiktede har diagnosen paranoid schizofreni.

les også Frigir navn på ofrene i dobbeltdrapet på Sotra

VG har vært i kontakt med mannens advokat, Fredrik Verling, som ikke ønsker å kommentere kjennelsen.

– Har klienten din erkjent straffskyld?

– Det ønsker jeg heller ikke å kommentere nå, og er noe vi må ta etter hvert, sier Verling til VG.

Ekteparet Siri Helen Johannessen (66) og Per Arne Ormehaug (67) ble funnet drept på Kolltveit på Sotra 27. juni. Den siktede ble pågrepet på stedet etter å ha forklart at han hadde tatt livet av foreldrene sine.

29. juni ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Fredag bestemte Bergen tingrett at mannen må sitte fire uker til i varetekt. Den endelige sakkyndigrapporten er ventet til høsten.

Publisert: 26.07.19 kl. 13:56