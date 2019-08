ALENE I FLERE MÅNEDER: Slik så det ut da politiet tok seg inn i boligen i Østfold der flere dyr var alene. Politiet klarer ikke å slå fast hvor mange kaniner som døde. Foto: Politiet

Mann tiltalt etter at flere kaniner og en hund døde

En mann er tiltalt for å ha hensatt to Sanktbernhardshunder og syv-åtte kaniner i hjelpeløs tilstand i 2017. Kun den ene hunden overlevde.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Ifølge tiltalen har dyrene vært alene i en bolig i Østfold over en lengre periode i 2017.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor lenge dyrene har vært alene. Boligen har stått uten strøm en lengre periode, så det er ikke sannsynlig at det har bodd noen her over lengre tid, sier aktor Elisabeth Kaspersen til VG.

Kaspersen forteller at noen naboer observerte hundene inne i boligen og kontaktet både politiet og Mattilsynet.

– Da de kom til stedet var boligen pelsbelagt. Vi mener dyrene har vært hensatt i hvert fall seks måneder med noe besøk til og fra. De har fått noe mat og vann, sier Kaspersen.

«Hundene var tilgriset av urin og avføring med store tover i pelsen. De var avmagret, dehydrerte og hadde lange klør på alle potene», står det i tiltalen.

les også Katt hoppet til sjøs og var borte i én uke

Den tiltalte mannen har forklart seg om forholdet, men politiet fester ikke lit til hans forklaring.

– Vi er uenig i hendelsesforløpet, sier hun.

Det er så langt ukjent hvordan mannen stiller seg til tiltalen. Mannens forsvarer har ikke besvart VGs henvendelser.

Den ene hunden ble avlivet kort tid etterpå. Den andre var svært underernært, men har det nå bra og blir omplassert.

– Hvorfor er dere ikke sikre på hvor mange kaniner det var der?

– Det var bare masse pels og skjeletter i boligen, og vi klarer ikke å vurdere om det er syv eller åtte kaniner.

Rettssaken starter i slutten av oktober.

Publisert: 07.08.19 kl. 13:25 Oppdatert: 07.08.19 kl. 14:04

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post