Her er Støres ni punkter med eldre-slakt av Høyre: – Holder ikke mål

Dette er listen Støre og Ap legger frem over punkter der de mener Ap skiller seg fra Høyre i eldrepolitikken, og regjeringen ikke holder mål. Se Høyres svar i kursiv under hvert punkt.

1) Regjeringen fikk kritikk i riksrevisjonens rapport om tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen fra 2018. De peker på behovet for bedre mål for kvalitet i eldreomsorgen og flere statlige virkemidler. Da vi i Stortinget foreslo å innføre målbare kvalitetskrav i eldreomsorgen, stemte de borgerlige mot.

De slår inn åpne dører. Regjeringen har til nå utviklet 17 kvalitetsindikatorer for omsorgssektoren, og flere er på vei. Vi har også testet ut prosjektet «Trygghetsstandard i sykehjem» som Høyre nå lover skal spres til hele landet.

2) For å bygge ut tilbudet til demente opprettet den rødgrønne regjeringen i 2012 en tilskuddsordning for dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens. I kommuneproposisjonen fjerne regjeringen ordningen. Ap vil beholde tilskuddet. Ap vil også organisere egne demensteam i hjemmetjenesten, så man møter kjente, trygge fjes.

Regjeringen har bestemt at fra 2020 har alle kommuner en lovfestet plikt til å tilby tilrettelagt dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. I statsbudsjettet for 2020 skal det øremerkede tilskuddet inn i kommunenes rammetilskudd. Kommunene får dermed pengene til dette tilbudet uten å måtte søke på dem.

3) 14 av 23 behandlingssteder som utreder demens har 10 eller mer ukers ventetid. Ap lovet 12 mrd. mer til sykehusene i denne perioden, for å få opp kapasiteten i pasientbehandlingen. Vi må også bli raskere til å ta i bruk diagnoseverktøy som enda ikke er godkjent for bruk i Norge.

Siden vi tok over etter Ap-regjeringen, har ventetidene på sykehusene gått ned med 15 dager. Det er blant annet takket være gode sykehusbudsjetter, større frihet til sykehusene og nye løsninger som fritt behandlingsvalg.

4) Da Ap satt i regjering gjorde vi de nødvendige lovendringer for at eldre kunne ta i bruk teknologi av typen GPS-sporing. Ifølge SSB brukte bare 1331 av 77.000 demente GPS-systemer i 2018. Vårt alternative budsjett hadde 100 mill. til et helseteknologiprogram i kommunene, i tillegg til 300 mill. mer enn regjeringen til bredbånd.

For at Ap skal ha råd til helseteknologiprogrammet sitt kutter de 65 millioner kroner i blant annet regjeringens satsing på velferdsteknologi i kommunene og teknologisk støtte til fritidsaktiviteter for barn med funksjonsnedsettelser. Siden 2015 har antallet som bruker GPS-alarm økt fra 65 til 1100 – det er en økning på over 1500 prosent. Høyre vil tilby GPS-alarm for hjemmeboende eldre med demens i de kommunene vi vinner valget.

5) Regjeringen har satt av 12,5 mill. til kjøkken på sykehjem over fem år. Det er nok til kjøkken for 130 beboere i hele landet. Vårt budsjett har 3,5 mrd. mer til kommunene og fylkene, noe som kunne bidratt til å løfte kvaliteten på kjøkken eller utbygging av nye kjøkken i kommunene.

Denne tilskuddsordningen varslet vi i «Leve hele livet», og de 12,5 millioner kronene er bare starten.

6) Frp og Høyre angrep Ap i 2013-valgkampen og mente det manglet over 10 000 nye sykehjemsplasser, men nå viser det seg at de faktisk har redusert antallet med 100. Vårt budsjett har 3,5 mrd. mer til kommunene og fylkene, bedre kommuneøkonomi gir bedre mulighet til å bygge ut institusjonsplasser.

Regjeringen har lagt til rette for 15 500 nye sykehjemsplasser siden 2014. Fra og med 2017 har vi sørget for at en andel av det statlige tilskuddet går til bygging av netto nye sykehjemsplasser, noe Ap er imot. I 2017 og 2018 har regjeringen derfor lagt til rette for 2155 netto nye sykehjemsplasser. Regjeringen har dessuten økt tilskuddssatsen til sykehjemsplasser fra 35 til 50 prosent.

7) Frp og Høyre stemte og sikret våren 2018 flertall for å sende friske eldre på sykehjem i saken om samboergaranti for eldre. Det vil ta opp mange plasser og er uansvarlig når vi blir så mange eldre. Aps forslag var å gi garanti om plass sammen, der begge hadde vedtak om plass.

Aps motstand mot samboergarantien føyer seg inn i rekken av forslag der de setter systemet foran enkeltmennesket. Eldre som har bodd sammen hele livet, og som har et sterkt ønske om også å bo sammen den siste tiden de har igjen, bør få muligheten til det.

8) Av 16 140 kvalifiserte søkere til sykepleiestudiet, fikk bare 7 255 søkere tilbud om studieplass i år. Ap vil opprette 3000 nye studieplasser i året innen studier som er viktige for å styrke velferdsstaten og fremtidens næringer, som sykepleie og helsefag, lærerutdanning, teknologi, realfag og IKT. Da vi satt i regjering, opprettet vi 1224 nye studieplasser for sykepleiere de siste seks årene. Fasit etter 7 år med høyrestyre er 710 nye plasser.

Vi har innført karakterkrav i norsk og matte for sykepleierstudiet. I år har rekordmange fått tilbud om plass – 260 flere enn i fjor. For å få til enda flere studieplasser, er vi avhengige av flere praksisplasser, spesielt i kommunene. Derfor har regjeringen gitt 10 millioner kroner til en pilot for å stimulere til flere slike plasser

9) Høyre tar til orde for en storstilt kommersialisering av eldreomsorgen, noe som gjør at mer av skattepengene vil forsvinne i profitt. Granavolden sier tydelig at de vil ha stykkprisfinansiering av omsorgstjenester, slik man har i Sverige. Der kontrollerer noen få store selskaper alle privatiserte velferdstjenester.

Kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, handler om hvordan den offentlige eldreomsorgen skal bli bedre. Private, frivillige, ideelle og det offentlige må jobbe sammen for et best mulig helsetilbud, men det offentlige skal ha et hovedansvar. Det skal ikke være lommeboken din som avgjør hvor stor valgfrihet du har.