Sanner ber om redegjørelse etter at terrortiltalt fikk statsborgerskap

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) ber om en redegjørelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) etter at en av mennene, som ble dømt for terrorplanlegging i Italia sammen med mulla Krekar, fikk statsborgerskap mens han var terrortiltalt.

– Jeg har bedt UDI om en redegjørelse av hva som har skjedd i den aktuelle saken. Jeg har også bedt UDI vurdere om det er grunnlag for å tilbakekalle statsborgerskapet, skriver Sanner i en pressemelding.

NRK skrev torsdag at den terrordømte mannen i 40-årene, som er bosatt i Buskerud, fikk utstedt sitt norske pass i juli i fjor. På dette tidspunktet var mannen allerede i søkelyset til italiensk politi, og hadde vært mistenkt for terrorplanlegging i en årrekke.

Likevel fikk mannen godkjent sin søknad om statsborgerskap i Norge.

Vil ha redegjørelse for kriteriene

Kunnskapsdepartementet skriver at de som følge av dette ber om at UDI redegjør for hvilke kriterier direktoratet legger til grunn når de behandler søknader om statsborgerskap.

– Vi ber om at direktoratet gjennomgår rutinene for saksbehandlingen og vurderer om rutinene bør utvides med flere kriterier, for eksempel undersøkelse av eventuelle utleveringsbegjæringer, sier Sanner.

I et brev sendt fra Kunnskapsdepartementet til UDI ber de om at saken redegjøres så snart som mulig, og innen 23. juli.

– Glad for statsborgerskap

Ettersom mannen i 40-årene nå er norsk statsborger kan han ikke utleveres til Italia. Til tross for dommen som falt på mandag, der mannen ble dømt til ni år i fengsel.

– Jeg er glad for at har fått norsk statsborgerskap. Jeg kjenner ikke til søknadsprosessen og fikk først vite om det etter at han hadde fått innvilget norsk statsborgerskap, skriver mannens advokat Solveig Kristine Høgtun i en SMS til VG.

I tillegg til mannen i 40-årene, ble en mann i 30-årene bosatt i Østfold dømt til fengsel i Italia. Også han har norsk statsborgerskap. PST har tidligere uttalt at de ikke ser noe grunn til å skulle pågripe de to – til tross for at de begge er internasjonalt etterlyst.

– Det er opp til norsk påtalemyndighet å vurdere om vilkårene er til stede for pågripelse. Vår vurdering, basert på at de to er norske borgere og ikke kan utleveres, er at det derfor heller ikke er grunnlag for å pågripe dem med bakgrunn i italienske myndigheters etterlysning, sa Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST, til NTB tidligere denne uken.

Krekars svigersønn pågrepet

Rettssaken mot blant annet de to norske statsborgerne og mulla Krekar ble forsøkt startet i Italia våren 2017, altså over ett år før mannen i 40-årene fikk innvilget norsk statsborgerskap.

Rettssaken ble utsatt flere ganger, men mannen var hele veien tiltalt.

Også Krekars svigersønn og to andre bosatt i England ble dømt for terrorplanlegging i en italiensk domstol i Bolzano i Italia mandag.

Krekar ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste mandag, bare timer etter at dommen falt, og ble onsdag varetektsfengslet i fire uker. Italienske myndigheter har sagt at de vil ble om at Krekar skal utleveres.

Onsdag kveld ble også Krekars svigersønn pågrepet i England, der han er bosatt. Han ble i Westminster Magistrates’ Court i London torsdag varetektsfengslet frem til høringen som vil finne sted i november.

Italia mener de seks mennene tilhører terrornettverket, Rawti Shax, som skal ha tilknytning til Den islamske staten (IS). Ifølge italienske myndigheter skal Krekar være lederen av nettverket. For dette fikk han den strengeste straffen av dem alle og ble dømt til 12 år i fengsel.

Justisdepartementet bekrefter fredag overfor VG at de ikke har mottatt noen utleveringsbegjæring fra Italia på hverken mulla Krekar eller de to norske statsborgerne.

Italienske myndigheter skrev i en e-post til VG torsdag at de har en frist på 40 dager fra dommen falt til å oversende en slik begjæring.

