BLE LØSLATT: Tom Hagen forlot Oslo fengsel rundt klokken 17.30 fredag, etter at påtalemyndighetens anke om varetektsfengsling ble forkastet i Høyesterett. Foto: Gisle Oddstad

Politiet ville pågripe Hagen på nytt - fikk nei fra statsadvokaten

Etterforskningsledelsen i politiet ønsket å pågripe drapssiktede Tom Hagen på nytt da han forlot Oslo fengsel fredag ettermiddag, men statsadvokaten satte ned foten.

Det bekrefter statsadvokat Kirsti Guttormsen til NRK.

– Det er et viktig prinsipp at påtalemyndigheten skal følge domstolens avgjørelser. Og da, etter omstendighetene, så mente jeg at det var korrekt å ikke pågripe han umiddelbart ved løslatelsen, sier Guttormsen til NRK.

Fredag ettermiddag ble Tom Hagen løslatt fra Oslo fengsel etter å ha sittet varetektsfengslet i en drøy uke. Drapssiktelsen opprettholdes, men Hagen ble løslatt etter at lagmannsretten vurderte at politiets beviser ikke gir såkalt skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til drap på sin savnede kone Anne-Elisabeth Hagen.

Ifølge NRK ville en eventuell ny pågripelse måtte skjedd som følge av helt nye beviser, hentet inn i etterkant av lagmannsrettens behandling av saken.

Politiet anket kjennelsen, men denne ble fredag forkastet i Høyesterett.

I en pressemelding fredag skrev politiet at de tar avgjørelsen til etterretning og at etterforskningen fortsetter.

– Vi forholder oss derfor til lagmannsrettens kjennelse om at grunnlaget for varetektsfengsling av Tom Hagen er vurdert til å ikke være til stede nå, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i pressemeldingen.

– Vårt mål er fremdeles å finne Anne-Elisabeth Hagen, å få vite hva som har skjedd med henne og hvem som har en rolle i saken, sier Hrenovica.

Politiet ønsket å varetektsfengsle Hagen i fire uker med brev- og besøksforbud.

