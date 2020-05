Les dagens avis her!

I dagens e-avis kan du se bildene fra da Tom Hagen i går ble løslatt fra varetektsfengsling. Du kan også lese om kvelden før kona Anne-Elisabeth forsvant. VG har intervjuet paret som var på resturant og teater med Hagen-ekteparet.

Men avisen inneholder selvsagt mye mer. Blant annet flere reportasjer fra inn- og utland om corona-krisen. Blant annet kan du lese hvilke tiltak vi må forvente at varer ut året.

Sporten skriver om hvordan Eliteserien i fotball vil starte sesongen med geografisk inndelte kamper.

På rampelys-sidene kan du lese hvorfor det klikket for Lise Karlsnes i «Kompani Lauritzen».

I VG Helg kan du lese et sterkt intervju med Ada Sofie Austegard. Hun snakker om Baneheia-drapene, som rystet Norge for 20 år siden, og forteller blant annet om at hun tenker på hvordan datteren ville vært i dag.

Og det er mye mer. Som for eksempel kryssord både i VG Helg og i hovedavisen.

