SKJEBNETIMEN: 20. januar gikk Fremskrittspartiet ut av regjering, og fikk en boost på meningsmålingene. Nå har vinden snudd, og på VGs partibarometer for mai lander Frp på under 10 prosent. Foto: Odin Jæger

Krisemåling for Frp: Mister over halvparten av 2017-velgerne

Fremskrittspartiet stuper på VGs nyeste partibarometer, og lander på 9,4 prosent. Den største stemmetyven er Senterpartiet.

Kun 47,7 prosent av dem som stemte Frp ved stortingsvalget i 2017, ville stemt på partiet nå.

– Frp sliter med at de har lav lojalitet hos egne velgere, under 50 prosent, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG.

Dette forsterker tendensen fra tidligere målinger, der Frp har lekket velgere til Høyre. Denne gangen forlater flest Frp-velgere partiet til fordel for Senterpartiet.

– Til Senterpartiet er tallet 20 prosent. Selv om grunnlaget er lite og usikkerheten er stor, så er det en betydelig mengde velgere som Frp taper til Senterpartiet.

Partiet fikk flere jubelmålinger etter at de forlot regjeringen i januar.

– Frp får nå smake på at å sitte med ansvaret i regjering er av og til veldig greit, når du får den oppmerksomheten som du får nå, sier Olaussen.

Listhaug: Norske interesser først

Frp-nestleder Sylvi Listhaug er ikke tilfreds.

– Disse tallene er langt fra gode nok. Men vi ser i alle land at oppslutningen om de ledende regjeringspartiene øker i en ekstraordinær krisesituasjon som vi er oppe i nå, sier Listhaug til VG.

– Befolkningen og bedrifter har i slike tider behov for å beholde mer av egen inntekt, derfor må skatter og avgifter reduseres. Det blir også viktig å snakke om innvandring og integrering, og at Norge fremover må sette våre egne interesser som førsteprioritet.

TYVEN, TYVEN SKAL HAN HETE: For Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stakk av med 20 prosent av Frps 2017-velgere på VGs partibarometer for mai. Foto: Stian Lysberg Solum

Stjeler Frp-medlemmer

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at han har stjålet Frp-medlemmer, ikke bare velgere.

– Vi har fått flere nye partimedlemmer i Sp som tidligere var i Frp. De hadde tro på at Frp ville føre en god politikk for politiet, for eksempel. Men endte isteden opp med tidenes sentralisering av politiet, sier Vedum og legger til:

– Dette er nok en solid måling for oss. Vi har vært tydelige over tid på at vi må ha god lokal beredskap nær folk. Jeg tror folk ser at tradisjonelle Senterparti-saker, som å sikre nasjonalt eierskap til samfunnsinfrastruktur og naturressurser, har vært viktige nå i krisetiden, sier han til VG.

Opp for Høyre, ned for regjeringen

Høyre gjentar suksessen fra forrige måling, og puster Arbeiderpartiet i nakken. Kun et halvt prosentpoeng skiller landets to største partiet, som får henholdsvis 27 prosent (Ap) og 26,5 prosent (H).

– Vi får en bekreftelse på fremgangen til Høyre, fra før nedstengningen til noen uker etter. Det er ikke et blaff, men en tendens.

Høyre gjorde et historisk hopp fra mars til april, fra krisedårlige 17,9 prosent til 25,2 prosent.

– Det er alltid veldig hyggelig med gode tall for Høyre. Jeg oppfatter dette som en tilbakemelding om at folk i Norge er fornøyd med den jobben vi gjør for å lose landet trygt gjennom en svært krevende situasjon. Vår viktigste oppgave nå, er å slå ned smitten og sikre at vi har jobber å gå til etter corona, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

IKKE NOK: Hvis Erna Solberg skal beholde jobben etter 2021, holder det ikke at Høyre øker oppslutningen. Foto: Krister Sørbø

– Ikke nok

Men Høyres suksess holder ikke alene.

– Selv om Høyre skal klare å holde på den oppslutningen de har nå, så er ikke det nok. Det er andre som også må komme ut av bølgedalen, sier Olaussen i Respons Analyse.

Regjeringspartnerne Venstre og Kristelig Folkeparti står det dårligere til med, og de får sammenlagt fem stortingsmandater på denne målingen – mot åtte hver i dag.

– De sliter fortsatt og havner under sperregrensen. Skal Erna Solberg ha sjans på å vinne et valg, må de to partiene komme over fire prosent, og Frp må være større enn i dag, sier Olaussen.

Statsministeren vil ta tiden til hjelp.

– Det er fremdeles lenge til valget og jeg håper selvsagt at våre samarbeidspartnere etter hvert løfter seg mer. Vårt ønske er alltid at de fire ikke-sosialistiske partiene skal gjøre gode valg og vil jobbe for det, sier Solberg til VG.

Publisert: 06.05.20 kl. 17:43

