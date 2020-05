POPULÆRT: Solgården ferie- og helsesenter i Spania er et kjært feriemål for mange eldre nordmenn. Minst 67 eldre nordmenn ble smittet av corona etter å ha vært på ferie her. Foto: Toni Larsen

Mener helsemyndighetene burde kartlagt Solgården-smitte

Kommunelegene er ansvarlige for å drive smittesporing lokalt, men visste ikke at feriestedet Solgården trolig var smittekilde for innbyggere i 26 kommuner. Nå etterlyser flere kommuneleger mer hjelp fra sentralt hold.

– Det er Folkehelseinstituttet som burde skaffet seg kunnskap om hvem som har vært på Solgården og informere alle kommunene som har hatt gjester, sier professor emerita i smittevern Bjørg Marit Andersen.

– Det er et sentralt ansvar å forsikre seg om at det drives god smittesporing i kommunene, sier hun.

Folkehelseinstituttet (FHI) påpeker smittesporing er kommunenes ansvar, ifølge smittevernloven.

Det finnes ingen nasjonal oversikt over dataene som samles inn i kommunene, skriver FHI.

– FHI samler ikke personidentifiserbar informasjon om nærkontakter som er identifisert gjennom smittesporing i kommunene. Vi har dermed ikke informasjon om nærkontakter som kan deles mellom ulike kommuner, skriver avdelingsdirektør Line Vold.

Smitte i 26 kommuner

VG har kartlagt at minst 67 eldre fra 26 kommuner har blitt smittet av corona etter å ha vært på ferie på Solgården ferie- og helsesenter på Costa Blanca i mars.

Ti gjester som var på Solgården er døde.

17. mars kom 180 nordmenn hjem fra feriestedet. Dagen før hadde en av gjestene brått blitt lagt inn på sykehus i Spania med mistanke om coronasmitte.

Likevel var det ingen spesielle smitteverntiltak på Gardermoen da flyet landet her.

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk inn de to første smittemeldingene tilknyttet Solgården 15. mars. De neste ukene testet flere titalls av gjestene positivt på coronaviruset hjemme i Norge.

Fram til 6. april var kommunelegene pålagt å ringe inn til FHI og varsle hver gang en innbygger fikk påvist smitte.

FHI har ikke svar på hvor mange smittetilfeller de totalt ble informert om fra Solgården.

Flere kommuneleger sier de kjente til at det var smittetilfeller i andre kommuner. Men de visste ikke hvor utbredt smitten blant Solgården-gjestene var før VG avdekket det i april.

SMITTESPORER: Kommunelege Meera Grepp i Asker har ledet smittesporingsarbeidet i kommunen. – Kunnskap om felles smittested og karantene for dem som har vært der, er en fordel, sier hun. Foto: Janne Møller-Hansen

Asker: – Hadde vært en fordel

VG har kontaktet ti kommuner som har tre eller flere smittede innbyggere som hadde vært på ferie på Solgården i mars.

Flere forteller at det ville hatt verdi om Folkehelseinstituttet hadde den nasjonale oversikten over felles smittekilder og varslet kommunene om dette.

Kommunelege Meera Grepp i Asker sier at tidlig identifisering av smittekilder er viktig for å begrense smittespredning.

– For å legge til rette for tidlig diagnostisering og rask smitteoppsporing, kan det være en fordel å få hjelp fra nasjonalt hold til å identifisere eventuelle utbrudd som kan ha samme kilde, og som kan berøre flere kommuner, sier hun.

Grepp understreker at det ikke ville endret oppfølgingen av innbyggerne som kom hjem fra Solgården. Hun forteller at Asker tidlig fikk oversikt, og at de ble fulgt opp med testing og smittesporing i tråd med nasjonale retningslinjer.

Kommunelegen sier at de har samarbeidet godt med FHI, men at kommunen ikke har fått direkte informasjon fra dem om slike smittekilder:

– Kunnskap om felles smittested og karantene for dem som har vært der, er en fordel. Med bredere testing vil vi også kunne fange opp smitten raskere og vi vil kunne iverksette tiltak tidlig for å hindre ytterligere spredning, skriver Grepp.

To innbyggere i Asker kommune er døde etter å ha vært på ferie på Solgården.

SMITTEVERN: Assisterende kommuneoverlege Lasse Henriksen i Halden Foto: Halden kommune

Halden: Kan gi raskere testing

– Ved påvisning av smittekilder som angår flere kommuner bør informasjon gis til aktuelle kommuner, sier assisterende kommuneoverlege Lasse Henriksen i Halden.

– Vi har ikke kjennskap til at FHI ivaretar en slik oppgave og har ingen erfaring med at FHI gir slik informasjon, sier han.

Henriksen legger til at manglende informasjon neppe hadde konsekvenser for innbyggerne i Halden, fordi han tidlig ble kjent med smitten fra andre kilder.

– Dersom det er avdekket et cluster av smittede, i denne sammenheng reisende til Solgården, vil informasjon om dette kunne medvirke til rask testing av personer med en tilknytning til utbruddet, sier Henriksen.

Spania er ett av landene som har vært hardest rammet:

Moss: – For omfattende jobb

Kommunelegene tar direkte kontakt med andre kommuner når de blir kjent med mulig smitte på tvers av kommunegrensen.

– Jeg tror det ville blitt en for omfattende jobb om Folkehelseinstituttet skulle ha varslet kommunene om opphopning av smittetilfeller med felles smittekilde under pandemien, skriver kommunelege Vibeke Weibell Eliassen i Moss.

Kommuneoverlege Niels E. Kirkhus i Horten sier han ikke har savnet noe fra Folkehelseinstituttet:

– Det er viktig at smittesporingsarbeidet fungerer fortløpende og ikke at man lokalt sitter og venter på sentrale handlinger, skriver Kirkhus.

FHI: Jobber med nytt system

Ifølge Folkehelseinstituttet har minst 345 nordmenn blitt smittet av coronaviruset i Spania.

Avdelingsdirektør Line Vold skriver at de jobber med å få opp et system der det lagres mer informasjon om det enkelte smittetilfellet.

– I vårt meldesystem får vi informasjon om hvilket land de smittede har ervervet smitten, men som hovedregel ikke mer detaljert om hvor, skriver hun.

– Smittesporing gjøres av kommunene. De samler inn data om nærkontakter til de syke, og de kartlegger hvor personene mest sannsynlig er smittet, skriver Vold.

Hun opplyser at Folkehelseinstituttet jobber med å lage en nasjonal standard for rapportering, og få disse dataene inn i overvåkningssystemene sine.

MER INFO: Avdelingsdirektør Line Vold sier at FHI jobber for å få et system der det lagres mer informasjon om det enkelte smittetilfellet. Foto: Terje Pedersen

FHI: Alle skulle i karantene

FHI svarer ikke på hvorfor de ikke hentet inn opplysninger om hvem Solgården-gjestene var og hvilke kommuner de tilhørte.

– Vi har svart på mange og detaljerte spørsmål fra VG om denne saken, og er lei oss for at vi ikke kjente til at det var smitte i området rundt Solgården før de reiste fra Norge. Vi ber om forståelse for at vi ikke kommenterer saken i større detalj nå, skriver Vold.

Line Vold understreker at smitteverntiltakene ville vært de samme for kommunene og Solgården-gjestene uansett om de var kjent med smitten. Alle som hadde vært på utenlandsreise skulle i to ukers karantene.

– Uavhengig av om man har vært et sted med mye smitte eller med mindre smitte, og uavhengig av om smittesituasjonen på stedet du reiser fra var kjent eller ikke.

