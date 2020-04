Tom Hagen sendte e-post til politiet dager før pågripelsen

Så sent som i forrige uke skrev Tom Hagen på e-post til politiet med informasjon han mente kunne bidra til å finne gjerningspersoner. Nå er han selv siktet for drap.

Oppdatert nå nettopp

På en pressekonferanse tirsdag formiddag bekreftet politiet at saken bar preg av «tydelig, planlagt villeding».

Milliardæren Tom Hagen ble timer i forveien pågrepet og siktet for drapet på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet siden 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld.

Men politiet mener det er sannsynlig at han, alene eller sammen med andre, planla drapet, iscenesatte åstedet og sto bak det mye omtalte opplegget med et trusselbrev som krevde ham for løsepenger i kryptovaluta.

Polititeori: Spor tyder på flere gjerningspersoner

VG kan nå presentere noen av de viktigste punktene i det politiet mener er Tom Hagen og eventuelle medhjelperes forsøk på å villede etterforskerne:

Trusselbrevet som lå på åstedet

Andre funn på åstedet

Kryptovaluta-opplegget

Forklaringer og e-poster sendt til politiet

SIKTET FOR DRAP: Tom Hagen utenfor boligen i Sloraveien på Lørenskog tidligere denne våren. Foto: Tore Kristiansen, VG

I de minst ti e-postene Tom Hagen har sendt til politiet, og i andre samtaler, har han blant annet pekt på følgende:

Navngitte personer han mener kan være mulige gjerningspersoner for ugjerningen mot kona.

Egne teorier om at saken kan ha en lokal løsning, og at de som står bak er ute etter å ramme ham økonomisk eller personlig.

Politiet har bekreftet at de underveis i etterforskningen har mottatt og lest e-postene.

VG får opplyst at Tom Hagen så sent som forrige uke satt og skrev på en e-post til politiet med sine tanker om hvordan forsvinningsgåten kan løses. Denne ble sendt kun dager før han selv ble pågrepet, får VG opplyst.

Tom Hagen til politiet om forsvinningen: Løsningen ligger lokalt

Foto: Privat

Ifølge VGs opplysninger pekte også Tom Hagen i innledende samtaler med politiet på personer i hans forretningskrets som mulige mistenkte.

– Får vi informasjon om navngitte personer, vil det naturlig bli sjekket opp mot informasjon i etterforskningen til enhver tid, uten at jeg kan gi noen ytterligere detaljer om det, sa etterforskningsleder Tommy Brøske til VG i januar.

VG får opplyst at avhør og videre etterforskningsskritt viste at de utpekte mest sannsynlig ikke hadde noe med forsvinningen eller drapet å gjøre. De aktuelle personene skal ha gitt uttrykk for at de opplevde situasjon som ubehagelig.

Les også: Tom Hagen ble hemmelig etterforsket

Betalte til seg selv?

Det mye omtalte trusselbrevet som lå igjen på åstedet, legger opp til en kodebasert kommunikasjon i kryptovalutaen bitcoin, og betaling av et løsepengekrav på ni millioner euro i kryptovalutaen monero.

Stor oversikt: Forsvinningen måned for måned

Underveis i etterforskningen foregikk det tilsynelatende kommunikasjon først i bitcoin, og deretter i krypterte e-poster. Den angivelige motparten som familien viste til, sendte aldri et bevis på at Anne-Elisabeth Hagen var i live. I juli valgte likevel Tom Hagen å betalte 1,4 millioner euro i Monero, angivelig til denne motparten.

Les også: Dette er de hemmelige brevkodene

Politiet gjorde alt de kunne for å følge transaksjonen for å spore mulige bakmenn. Etter det VG kjenner til, har ikke politiet klarte å spore hvem som mottok pengene.

VG får videre opplyst at politiet ikke har kunnet utelukke at Tom Hagen har utbetalt beløpene til seg selv, og ikke til noen ukjent motpart som angivelig skulle stå bak forsvinningen.

Ikke bortføring

Politiet har lenge vært tydelige på at trusselbrevet kan ha vært lagt igjen på åstedet for å lure dem til å tro at de sto overfor en kidnapping. På åstedet lå også flere av Anne-Elisabeth Hagens personlige eiendeler.

– Politiet er nå av den oppfatning at det ikke har skjedd en bortføring, og at det derfor heller aldri har vært en reell forhandlingsmotpart eller en intensjon om reelle forhandlinger. Politiet mener med andre ord at saken bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Tommy Brøske på tirsdagens pressekonferanse.

Drapsmistanken mot Tom Hagen hadde derimot blitt styrket under etterforskningen.

– Tror dere at han kan ha stått for villedingen alene?

– Vi etterforsker videre med tanke på å finne eventuelle medvirkere, sa politiadvokat Åse Eriksson Kjustad.

Publisert: 28.04.20 kl. 21:15 Oppdatert: 28.04.20 kl. 21:38

Fra andre aviser