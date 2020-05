Pandemiens pris

Verden over er økonomien i fritt fall. På Oslo lufthavn står flyene stille. På hotellene er det få gjester i sikte. I Bergen har supplybåtene ligget til kai. Oljefondet jakter nye investeringer med sting. Børsen er blodrød som en Tarantino-film. Hvem er pandemiens tapere – og vinnere?

I Kairo poster løvetemmer Ashraf el-Helw videoer av hunnløven Joumanas siste triks. På Netflix fascineres 64 millioner av hans eksentriske kollega i «Tiger King». I Oslo har Reuters-fotograf Nora Savosnick sittet i karantene etter en New York-reise. Hun fotograferer foreldrene sine, Mats Haraldsson og Chava Savosnick . De blir ikke enige om hva de vil se på tv.

1. mai griper Instanbul-politiet inn mot tyrkere som demonstrerer mot nedstengningen. I California krever folk jobben sin tilbake. Kredittselskapenes aksjekurs stuper – fordi ledigheten bare øker og øker.

Ærverdige Prince Rupert Hotel i britiske Shrewsbury kunne vært coronastengt. I stedet går eieren Mike Matthews (63) på jobb – og åpner dørene for byens hjemløse.

I USA gir pandemien til dårligere fortjeneste for begravelsesbyråene. Folk dropper luksuskister og forseggjorte minnesmerker – fordi gravferden skal streames. I England trøster mormor barnebarnet Ayse. Treåringens 26-årige mor er død av corona. Storbritannia har nå flest coronadødsfall i Europa – etter å ha passert Italia.

I New York har et bryggeri satt ølhundene Buddy og Barley til å levere varene. I Oregon henter folk måltidet de har bestilt. Deretter ser de Karma Jane danse go go – i et smittesikkert «drive through»-telt.

På Tromsø lufthavn har flytrafikken falt med over 90 prosent siden 12. mars. Annenhver SAS-ansatte risikerer oppsigelse.

I nærheten av britiske Newcastle trener Lloyd Bebbington triatlon hjemme i hagen. Palestinske Khaled Sheikh el Eid har stengt karatesenteret han vanligvis driver. Nå trener han og barna på taket hjemme – i en flyktningleir i sørlige Gaza.

I Texas har oljearbeidere god tid til å holde sikkerhetsmøte. Utenfor Los Angeles er det bevegelse i havtåken – men ikke i oljetankerne.

I Boston er skolene stengt ut skoleåret. Princess Bryant underviser barnehageklassen sin hjemmefra – via videokonferanse. På et universitet i California kommer folk på jobben på avdelingen for smittevern. Snart skal tusener forlate hjemmekontoret – og møte strenge tiltak på arbeidsplassen.

Sør i Israel snuser en rødrev etter pizzarester på en avfolket strandpromenade. I Hollywood holder burgerkjedene hjulene i gang – med ansatte som frykter smitte.

I New York intuberes en alvorlig syk 92-åring hjemme – før han fraktes til sykehus. Hundretusener av USAs helsearbeidere er permitterte eller uten jobb – fordi avdelingen de jobbet på, er stengt. I Mumbai slipper et indisk militærhelikopter blomster over helsearbeidere som har stått først i kampen mot pandemien.

I Seoul tar et sørkoreansk par sjansen på en pause fra ansiktsmaskene. I California har Kev og Tiffany McCaryan nettopp giftet seg. Boksen bak dem er satt opp for å vie folk på en smittesikker måte. De to stormaktene er i samme båt. Begge lands ledere har sterk interesse av at verden snart blir den samme.

Svein Kjølberg

Torfinn Weisser (grafikk)

Kjetil Malkenes Hovland

