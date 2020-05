BEGRAVELSEN: Familien hadde gledet seg til at Harald Rønneberg skulle komme hjem 8. mai, men slik ble det ikke. Natt til 8. mai 1945 ble han skutt og drept av fulle tyske soldater. Den 16. mai 1945 ble han begravet. Foto: PRIVAT

Nordmennene som ble drept på krigens siste dag

I overgangsfasen mellom krig og fred den 8. mai 1945 ble minst seks nordmenn drept av tyskerne.

Åtte år gamle Grete Rønneberg våknet tidlig om morgenen onsdag 8. mai 1945. Det var fred. Det var den første dagen i frihet på over fem år. Endelig skulle pappa, Harald Rønneberg komme hjem til den lille familien sin på Nordberg i Oslo. Milorg-mannen hadde ligget i skjul i Nordmarka hele vinteren.

– Det var en stor dag for oss. Jeg husker godt at jeg hadde vært ute i skogen og plukket blåveis som jeg skulle gi til far når han kom hjem, fortalte Grete Planke, som hun heter etter at hun giftet seg, i et VG-intervju i 2015.

Men Harald Rønneberg kom aldri hjem til familien sin.

MILORG-MANN: Harald Rønneberg kom tidlig med i illegalt arbeid under krigen. Før han ble med i Milorg, var han involvert i arbeidet med å smugle nordmenn til Sverige. Foto: PRIVAT

Skutt og drept

Harald Rønneberg ble født i 1906 i Kristiansand, utdannet ingeniør og startet på midten av 1930-tallet et firma som hadde forskjellige maskinagenturer. Han kom tidlig med i illegalt arbeid under krigen. Før han ble med i Milorg, var han involvert i arbeidet med å smugle nordmenn til Sverige.

Han fikk så vidt oppleve freden, men fikk ikke anledning til å dele gleden med kona Gerd og de to døtrene Grete og Berit.

Natt til 8. mai var det fest i byen. Glade norske kvinner og menn strømmet til sentrum for å feire freden. Men ved 01.00 ble det meldt om uroligheter i Akersgaten i Oslo. Milorg rykket ut for å rydde opp. I «Oslo-Pressen», en fellesavis som ble utgitt i Oslo i de fem første frigjøringsdagene i mai 1945, ble det som skjedde beskrevet slik:

«På et øyeblikk var stemningen borte. Fra tyske krigsfartøyer i Vika strømmet en bande berusede tyske matroser opp mot sentrum. De skjøt og fektet med sine skytevåpen og nede i skaftestøvlene sine hadde de håndgranater. I Akersgaten skapte de på et øyeblikk vill panikk. Skytende og huiende drev de oppover mot Aftenposten. Skuddene rett utenfor Aftenposten, kostet en Milorgmann, forsyningssjef i område 14, Harald Rønneberg livet».

FAMILIEMANN: Datteren Grete og pappa Harald fotografert på hytta i Valdres under krigen. Foto: PRIVAT

Mante til fred

I skildringen av hendelsen denne natten fortelles det at «nu var tyskerne en stund eneherskere i gatene. Skrekkslagne Oslofolk søkte dekning inne i gårdsrommene, bak søppelkasser, nede i kumme og kjellere søkte de ly. Inne i Aftenposten var det også mange som gjemte seg og den tunge porten ble forsvarlig låst. I avisens avdelinger ble det en dyster stemning. De utenlandske journalister som det var mange av i avisen nettopp da, fikk det brenntravelt med å bestille forbindelse med sine hjemland».

12. mai skrev moren, Gerd, et innlegg i Oslo-Pressen under tittelen «Kjære alle fredselskende landsmenn», hvor hun mante alle til å lette hjemfrontens arbeid og ikke sette liv i fare ved å søke hevn.

Dette er nordmennene som ble drept på krigens siste dag:

Gullik Ferdinand Andersen (50)

Gullik Ferdinand Andersen ble født i 1894 i Brooklyn, New York i USA. Han var stasjonsbetjent ved Horten jernbanestasjon, var gift og hadde to barn. Han ble drept 8. mai 1945, da en angivelig beruset tysk soldat kastet en håndgranat. Andersen er gravlagt i Horten.

Ragnvald Pedersen (41)

Ragnvald Pedersen ble født i 1903 i Horten, var gift og hadde ett barn. Han arbeidet som postbud, og under krigen var han med på å distribuere illegale aviser. 8. mai 1945 ble han drept da en angivelig tysk soldat kastet en håndgranat. Pedersen er gravlagt i Horten.

Odd Jensen (20)

Odd Jensen ble født i Oslo i 1924. Han var mekaniker og jobbet på bilverksted. 8. mai 1945 ble 20-åringen skutt av tyskerne på gata i Oslo. Han er gravlagt i Oslo.

Johan Kristian Johansen (37)

Johan Kristian Johansen ble født i 1907 i Ålesund, var utdannet maskinist og arbeidet under krigen for hjemmefronten. Han ble skutt av tyskerne under kapitulasjonen 8. mai 1945. Han ligger gravlagt i Ålesund.

Rasmus Leonhard Voldsdal (59)

Rasmus Leonhard Voldsdal ble født i 1886 i Ålesund. Han jobbet som sorenskriver, var gift og hadde to barn. 8. mai 1945 ble han skutt av en tysker i hagen utenfor hjemmet sitt, og døde kort tid etter på Ålesund sykehus. Voldsdal er gravlagt i Ålesund.

