Her er regjeringens planer for gjenåpning av landet

Torsdag la regjeringen frem planene for hvordan gjenåpningen av landet skal foregå. Målet er at ved 15. juni skal det meste som har vært stengt være åpent.

– 11. mai, altså på mandag, kan alle skoler åpne, sier statsminister Erna Solberg på pressekonferansen torsdag.

– Så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake i neste uke, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Alle de helsefaglige rådene vi har fått, tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, fortsetter Melby

Fra før har barnehagene og elevene i første- til og med fjerde klasse startet opp på skolene igjen. Videregående skoler er også åpnet for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2.

– Det har vært en ekstraordinær tid for oss alle. En tid jeg tror vi kommer til å huske så lenge vi lever. Det norske folk har i møte med strenge tiltak vist oss tillit og tålmodighet. Nå er det vår tur til å gi tilbake på det løftet vi har gitt. En plan for å ta hverdagen tilbake. Nå snakker vi om hvilken rekkefølge vi skal åpne opp, ikke hvordan vi skal stenge ned. Det viser at strategien har virket, sier Solberg.

Tidligere har det vært råd om å samles maks fem personer i samme gruppe.

Nå kan 20 personer samles sammen så lenge de følger smittevernloven og blant annet holder én meter avstand til hverandre.

– Det er sikkert mange som lurer på hvorfor vi har forskjellen på 50 og 20 personer. Begrunnelsen er at det stilles andre krav til smittevern på offentlig sted enn på privat bolig, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Her er regjeringens planer:

1. juni kan alle serveringssteder uten mat og fornøyelsesparker åpne.

1. juni åpnes det for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

Fra 15. juni åpnes det for arrangementer med opptil 200 personer.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

– Målet vårt er at vi ved datoen 15. juni vil ha åpnet det meste som har vært stengt. Men det er et viktig forbehold. Vi kommer bare til å åpne opp på disse datoene hvis vi klarer å holde kontroll på smitten. Vi kan ikke ta større friheter enn smitteverntiltakene tilsier, sier Solberg.

Publisert: 07.05.20 kl. 18:07 Oppdatert: 07.05.20 kl. 18:22

