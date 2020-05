– Alle skoler kan åpne fra 11. mai

Klassetrinnene i barne- og ungdomsskolen kommer tilbake til skolene fra mandag 11. mai av.

– 11. mai, altså på mandag, kan alle skoler åpne, sier statsminister Erna Solberg på pressekonferansen torsdag.

Fra før har barnehagene og elevene i første- til og med fjerde klasse startet opp på skolene igjen. Videregående skoler er også åpnet for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2.

– Det har vært en ekstraordinær tid for oss alle. En tid jeg tror vi kommer til å huske så lenge vi lever. Det norske folk har i møte med strenge tiltak vist oss tillit og tålmodighet. Nå er det vår tur til å gi tilbake på det løftet vi har gitt. En plan for å ta hverdagen tilbake. Nå snakker vi om hvilken rekkefølge vi skal åpne opp, ikke hvordan vi skal stenge ned. Det viser at strategien har virket, sier Solberg.

1. juni kan alle serveringssteder uten mat og fornøyelsesparker åpne.

Fra 5. juni åpnes det for arrangementer med opptil 200 personer.

– Målet vårt er at vi ved datoen 15. juni vil ha åpnet det meste som har vært stengt. Men det er et viktig forbehold. Vi kommer bare til å åpne opp på disse datoene hvis vi klarer å holde kontroll på smitten. Vi kan ikke ta større friheter enn smitteverntiltakene tilsier, sier Solberg.

