SPISTE MIDDAG HER: Restaurant Brasserie Hansken i sentrum av Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Venneparet til VG: Slik var Anne-Elisabeths siste kveld før hun forsvant

Kvelden før Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet av den nå drapssiktede ektemannen Tom Hagen (70), delte de bord med et vennepar på Brasserie Hansken i Oslo. Senere var de på teater.

Nå forteller venneparet i 70-årene VG om Anne-Elisabeth Hagens siste kveld før hun forsvant.

Tirsdag 30. oktober 2018: Ekteparet Hagen bestilte en taxi til sitt hjem i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog. De hadde en avtale med et vennepar i Oslo denne kvelden. Taxien kjørte dem til Brasserie Hansken, en restaurant i hovedstaden som er anbefalt i Michelin-guiden.

– Foranledningen til denne kvelden var en gjengjeldelse. Etter at jeg ble pensjonist, så hadde vi en avtale om å invitere dem ut på restaurant og teater. Det kom brått på både oss og dem, da vi plutselig hadde to billetter til teaterstykket, sier venneparet til VG.

På kort varsel ble derfor ekteparet Hagen invitert med ut.

– Jeg ringte til Tom, som skulle sjekke med Lisbeth. Hun ringte tilbake etter en halvtime, og syntes det var hyggelig og takket ja til invitasjonen.

De har begge blitt avhørt av politiet, og er tydelig på at dette er det eneste intervjuet de ønsker å gi i forbindelse med saken.

– Med dette intervjuet har vi meddelt det vi har å si om saken.

Venneparet beskriver middagen på restauranten som «tilforlatelig og hyggelig», som så mange ganger før. Måltidet varte i et par timer.

– Vi snakket om alt og ingenting, barn og barnebarn. De er lett å være sammen med, praten fløt lett og alt var som ved tidligere anledninger, sier de.

EKTEPARET: Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen. Foto: Privat

Venneparet, et ektepar i 70-årene fra Østlandet, har kjent Tom og Anne-Elisabeth Hagen siden 1980-tallet. Bakgrunnen for det mangeårige vennskapet skyldes mennenes arbeid og at deres veier har krysset hverandre i den forbindelse.

– Tom og jeg har hatt en forretningsforbindelse gjennom mange år, sier mannen.

Etter middagen på Brasserie Hansken gikk turen videre til Det Norske Teatret. I politiavhør har venneparet blant annet fått spørsmål om hvilken vei de gikk, hva de hadde på seg – og om de følte seg forfulgt.

KULTUR: Om kvelden 30. oktober var de to ekteparene på Det Norske Teatret og så på «The Book of Mormon». Foto: Helge Mikalsen, VG

På teateret så de den populære og kritikerroste satiremusikalen «The Book of Mormon», med Frank Kjosås og Kristoffer Olsen i hovedrollene. Klokken 20.03 gikk sceneteppet opp til stor applaus fra en fullsatt sal. Forestillingen var ferdig klokken 22.37.

– Vi snakket ikke så mye sammen etter teateret. Det var grått og regn i lufta og alle ville hjem. Det ble hektisk og vi sto utenfor en kort tid, før de to hoppet inn i en taxi. Vi sa farvel til hverandre, de forsvant og vi vinket. Det var siste gang vi så Lisbeth, sier mannen i 70-årene.

Foto: Fredrik Arff

Taxisjåføren som kjørte ekteparet Hagen hjem til Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog, beskriver en helt vanlig tur.

– Jeg husker ikke så mye nå, det er lenge siden, men jeg kan ikke huske at det skjedde noe spesielt på den turen, sier taxisjåføren til VG. Han er avhørt av politiet.

SA FARVEL: Venneparet forteller at Anne-Elisabeth og Tom Hagen tok taxi herfra etter forestillingen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ekteparet Hagen kom sent hjem denne høstkvelden. Taxisjåføren var en av de siste som så Anne-Elisabeth Hagen før forsvinningen. Politiet mener det er sannsynlig at hun ble drept i sitt eget hjem morgenen etter.

Så gikk ukene. Politiet holdt forsvinningssaken skjult for offentligheten. Men i månedsskiftet november-desember ringte politiet til Tom Hagens forretningsforbindelse.

– Jeg var på en utenlandsreise og ble avhørt over telefon. Kona var hjemme i Norge og ble avhørt her. Vi fikk vite at Lisbeth var borte, at det var snakk om en forsvinning og at vi måtte behandle informasjonen med den største diskresjon. Beskjeden gikk veldig inn på oss, sier han.

Venneparet beskriver Anne-Elisabeth som en søt og hyggelig person, på alle måter. De forteller også at hun var en familiekjær kone, mor og bestemor – og at hun også bisto ektemannen i forretningsdriften.

– Vi har bare positive og hyggelige opplevelser med henne. Det er ubegripelig at noen ville ta livet av henne, sier de.

I ti uker holdt politiet forsvinningen hemmelig, blant annet på grunn av trusselbrevet som lå igjen boligen. Der ble Anne-Elisabeth truet på livet, og Tom Hagen krevd for ni millioner euro i kryptovalutaen Monero.

– Vi visste ikke at saken ble etterforsket som en bortføringssak før politiet offentliggjorde det under pressekonferansen i januar 2019. Vi ble himmelfalne. Det er ikke vanlig å bli bortført i Norge, og saken vekker oppsikt på grunn av persongalleriet. Mange ble forundret, sier mannen i 70-årene.

En måned etter at bortføringssaken sprakk i offentligheten, kom venneparet tilbake fra en annen utenlandsreise. De forteller at de ikke hadde hatt kontakt med Tom Hagen siden den hyggelige kvelden noen måneder i forveien.

– Jeg tok direkte kontakt med Tom på telefon og sa at vi var der for ham. Vi hadde da en hyggelig samtale, sier mannen.

Venneparet beskriver Tom Hagen som et meget alminnelig menneske, bortsett fra at han er milliardær.

– Han er liketil og sympatisk person som har mange interesser. Han stiller spørsmål i alle retninger, og er en utpreget mistenksom person som det ikke er enkelt å vinne tilliten til. Det tar mange år, sier mannen i 70-årene.

I juni i fjor endret politiet sin hovedteori for etterforskningen. De trodde ikke lenger at hun var bortført mot sin vilje av en eller flere kidnappere med økonomisk motiv.

Foto: Helge Mikalsen, VG

Nå var politiets klare synspunkt at Anne-Elisabeth Hagen var drept, og at den eller de som sto bak, hadde forsøkt å villede dem med å tildekke drapet som en bortføring.

– Da ble vi overrasket, sier venneparet.

– Det er ingen som kunne ha forutsett eller tenkt at noe kom til å skje med Anne-Elisabeth. Det er det ikke.

For halvannen uke siden tok saken en ny vending: Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Tom Hagen nekter straffskyld, og har via sin forsvarer Svein Holden vært klar på at han ikke har noe å gjøre med konas forsvinning.

– Vi har kjent ham i mange år og har aldri tenkt i de baner. Vi ble overrasket over at det skjedde og forholder oss til det politiet finner ut av. Vi håper at saken blir oppklart og at vi får vite hva som har skjedd, slik at alle kan forsone seg med det. Det strafferettslige får politiet nøste videre i og komme frem til en konklusjon, enten det blir henlagt eller en rettssak.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden har tidligere uttalt at Hagens digitale kompetanse er av den gamle skolen, at klienten har en gammeldags Nokia mobiltelefon og at det ikke er vits å sende ham meldinger.

Forsvareren mener fraværet av digital kompetanse gjør det mindre sannsynlig at han står bak drapet på kona og det politiet mener er et fingert utpressingsforsøk.

– Hva er ditt inntrykk av Tom Hagens datakunnskaper?

– Så lenge jeg hadde kontakt med ham, så var det åpenbart utenfor hans interessefelt. Han hadde en gammel mobiltelefon som han knapt nok hadde med seg eller var tilgjengelig på, svarer mannen i 70-årene.

Fredag ettermiddag ble Tom Hagen løslatt fra Oslo fengsel, men drapssiktelsen opprettholdes.

