Nordtvet skole utsatte skolestart – også tre elever er smittet

Tre elever ved Nordtvet barneskole er smittet av coronaviruset. Det er tidligere meldt at to ansatte er smittet.

Søndag ble det gitt informasjon ut om at to ansatte på Nordtvet skole i Oslo er bekreftet smittet av coronaviruset og åpningen av skolen måtte utsettes.

Mandag kveld gikk en melding ut til foreldrene om også tre elever nå er smittet.

– Vi jobber med å få oversikt og planlegge for ny oppstart, og har derfor besluttet i dag ut i fra en helhetsvurdering å vente med skoleåpning til mandag 4.mai, skriver rektor Katrine Sølvberg ved skolen på skolens nettsider.

Hun skriver at skolen er i dialog med helsemyndighetene som driver smittesporing, og at dersom andre elever har vært i nærkontakt med smittede, vil de bli kontaktet av smitteteamene i bydelen.

Trine Lie Larsen kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten forteller til VG at den ene eleven som er smittet er mellom 1.-4. trinn, mens de to andre smittede elevene er på et høyere trinn.

– Det er så mange som nå er i karantene, at de ikke vil åpne før 4. mai. Vi trenger rett og slett å replanlegge åpningen og dele opp gruppene på nytt ut i fra hva som er planlagt, sier Larsen til VG.

Hun legger til at hun ikke vet hvor mange som nå er i karantene, men at det var 16 ansatte i karantene i går.

