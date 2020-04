CORONAKRISE: Ruter er Norges største transportør, med 387 millioner påstigninger i 2018. Men de mistet nesten alle passasjerene over natten. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Ruter vil ha skoleelever på annethvert sete

Ruter har tro på at de sammen med skolene skal klare å sørge for nødvendig smittevern når de mandag skal frakte skolebarn igjen.

Grunnskolene starter opp igjen for elevene på 1.–4. trinn fra førstkommende mandag. Derfor har Ruter besluttet å gå tilbake til ordinær drift for å bedre kapasiteten.

Kommunikasjonssjef Gro Feldberg Janborg i Ruter opplyser til Romerikes Blad at de skal sørge for sikkerhet med de smitteverntiltakene som gjelder gjennom god dialog med kommunene.

Ruter sendte tidligere denne uken sendt brev til de kommunene hvor Ruter har ansvar for skoleskyssen. Brevet inneholder reiseråd til hjelp for skoler, foresatte og elever.

– I tråd med anbefalingen i veilederen fra Folkehelseinstituttet, vil Ruter så langt det lar seg gjøre dimensjonere kapasiteten på busser som er i bruk til skoleskyss, slik at det lar seg gjøre å sitte på annethvert sete i bussen, sier Janborg til avisen.

Janborg er ikke tilgjengelig for kommentar lørdag, men pressevakt i Ruter, Øystein Dahle Johansen, innrømmer overfor VG at de står overfor en utfordrende periode.

På spørsmål om hvordan de skal sikre at skoleelevene faktisk setter seg på annethvert sete, svarer han:

– Dette er jo en ny situasjon for alle, så vi er avhengige av at de som reiser er oppmerksomme på å holde avstand. Det er skolenes ansvar at elevene følger gjeldende anbefalinger under reisen, så vi er i tett dialog med skolene.

– Det er mye ansvar å legge på så unge passasjerer?

– Ja, det er krevende, og vi må bare se an fremover hvordan det går, svarer Johansen.

Driften har de siste ukene vært redusert med om lag 15 prosent, men til uken er Ruter tilbake med vanlig antall busser.

– Kan det bli aktuelt å sette inn ekstra busser for å sikre at alle får plass på annethvert sete?

– Ja, det kan det. Vi vil følge trafikken tett i tiden fremover.

Siden helsemyndighetenes råd fortsatt gjelder om at folk ikke bør reise kollektivt dersom de ikke må, tror Ruters pressevakt at det ikke vil bli noen spesiell utfordring fremover at bussene fylles opp med andre enn skoleelever. Han sjer at det ikke blir aktuelt å nekte passasjerer å komme på bussen.

Ifølge Johansen skal ikke busssjåførene måtte ta ansvar for å passe på at reglene blir fulgt.

– Sjåførene våre gjør en fabelaktig jobb med å holde hjulene i gang, så vi må hindre at de blir syke. Første dør skal fortsatt være sperret, i likhet med de første seteradene, sier Johansen.

Ruter regner uansett med at det ikke vil være fullt trykk med skoleelever som skal bruke buss fra mandag, men at pågangen vil øke utover uken etter der igjen.

– Vi tror vel at noen foreldre fortsatt vil holde barna hjemme en stund til, sier Johansen.

Trygg Trafikk oppfordrer foreldre til å la barna gå eller sykle for å gjøre skoleveien tryggere. De oppfordrer alle foresatte til ikke å kjøre barna, i og med at det kan føre til veldig mange biler rundt skolen samtidig, noe som kan føre til stress og farlige situasjoner.

– I likhet med skolestart i august kan det i dagene som kommer bli mer kaotisk og mer utrygt rundt skolene og langs skoleveien, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk, til Romerikes Blad.

Ruter sikrer også skjerpet renhold over hele linjen.

Mandag ble den nye veilederen om smittevern for 1.-7. skoletrinn lagt ut.

Publisert: 25.04.20 kl. 14:02

