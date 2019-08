SPENNENDE: Bofrid Strømseth synes det var spennende å få se en ulv, få meter fra vinduet sitt i Lavangen i Troms. Foto: Privat

Ulv ruslet forbi kjøkkenvinduet til Bofrid (63)

– Tenk å få se en ulv. Gud, for en opplevelse! sier Bofrid Strømseth om fredag morgens blinkskudd fra kjøkkenvinduet.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg fikk nesten ulven på døren. Den løp 6–7 meter unna, på veien forbi her. Jeg har aldri sett ulv ute i det fri før, så det var spennende, sier Bofrid Strømseth (63) fra Spandsdalen i Lavangen i Troms til VG.

Saken om ulven som ruslet i nabolaget til Strømseth fredag morgen, ble først omtalt i Nordlys. 63-åringen ble litt «shaky» da hun så den, og tenkte at du måtte få tatt et bilde.

les også Aldri har det vært færre rovviltskader på sau

– Tenk å få se en ulv. Gud, for en opplevelse! sier Strømseth, som ble vitne til at en fugl jaget på ulven, kanskje for å beskytte fugleungene sine.

– Jeg tror bare den streifer. Den har vært sett flere steder og den er nok alene. Jeg hadde ikke likt å ha den her til vanlig. Men det er en flott ulv, sier 63-åringen, som ikke er redd for ulv.

les også Etterforsker bonde etter at han skjøt ulv

– Jeg er nok mer redd for elgen, sier hun.

Thomas Johansen i Statens naturoppsyn (SNO) sier til Nordlys at det er ingen tvil om at det Bofrid tok bilde av, er en ulv.

– Vi tar utgangspunkt i at det er samme dyr som er observert flere steder i Midt-Troms den siste tiden, sier Johansen til avisen.

Publisert: 16.08.19 kl. 22:12

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post