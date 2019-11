PÅ UTSIDEN: Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har kommet til enighet om en homoterapi-utredning uten Kjell Ingolf Ropstads Kristelig Folkeparti. Foto: Frode Hansen

Homoterapi-enighet i regjeringen – uten KrF

Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet samler seg om å utrede et forbud mot homoterapi, tross motstand fra regjeringspartner Kristelig Folkeparti.

Nå nettopp

Om tre uker skal Stortinget behandle forslag fra Arbeiderpartiet (Ap) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) om å forby homoterapi i Norge. Praksisen, også kalt konverteringsterapi eller reorientering, har som mål å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande sender i dag et brev til familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Brevet sender hun på vegne av regjeringen, men kun Venstre, Høyre og Frp har blitt enige om budskapet: De ønsker en utredning av et forbud.

Venstre: – KrF er et lite mindretall her

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) er storfornøyd med forslaget fra regjeringen, selv om det ikke inkluderer KrF.

– Regjeringen har blitt enige, sier Skei Grande til VG.

– KrF er et lite mindretall her, og jeg mener at de avsløringene som har kommet frem er så graverende at vi må se hvordan vi kan bruke lovverket for å hindre praksisen.

Hun tror Venstre, Høyre og Frp har stortingsflertallet med seg på en utredning av et forbud mot homoterapi.

– Vi må være villige til å se på bredden av regelverket. Hvis du spør KrF vil de sikkert si at det er lovregulert, men vi har fjernet noen lover de siste årene, blant annet knyttet til kvakksalveri, som svekker rettsvernet til disse gruppene. Jeg er spesielt opptatt av barn og unges rettsvern skal være sterkt på dette feltet.

Se VG-serien: Homoterapi

FORNØYD: Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V). Foto: Frode Hansen

– Nå tar vi i regjeringen ansvar

Venstre har vedtatt at de ønsker et forbud, men Skei Grande mener en utredning er så langt det er mulig å strekke seg frem til man har et lovverk å stemme over.

– Det er ingen, heller ikke forslagsstillerne, som har gjort den store jobben å gå gjennom lovverket. Jeg er glad vi har lovprosesser i Tyskland, Irland og i amerikanske stater som vi kan se til.

Forrige uke ble de Venstre, Høyre, Frp og KrFs representanter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget enige om at en utredning av «homoterapi» var et kompromiss alle kunne være med på, forteller kilder til VG. Kun en dag etter kom kontrabeskjeden fra KrF, som først ble omtalt av Vårt Land.

– Jeg vet ikke om det skaper så dårlig stemning. Vi har hatt klare uenigheter, og da må vi finne en vei ut av det. Nå tar vi i regjeringen ansvar for å utrede dette lovforbudet, sier Skei Grande.

Les brevet her:

Tilleggssvar på representantforslag 8:174 S (2018–2019) og representantforslag 8:166 S (2018–2019) Jeg viser til representantforslag 8:166 S (2018–2019) fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Trond Giske, Hadia Tajik og Tuva Moflag. Jeg viser også til representantforslag 8:174 S (2018–2019) fra stortingsrepresentant Une Bastholm. Jeg viser videre til svar på disse forslagene i to brev av 16. september 2019. I mine svar tok jeg ikke stilling til om det bør innføres et forbud mot konverteringsterapi/konversjonsterapi, eller om slik praksis er i strid med gjeldende lovverk. Som ansvarlig statsråd for likestillings- og diskrimineringsloven og LHBTIQ-politikken ønsker jeg allerede nå å signalisere at jeg vil igangsette en utredning om hvordan praksis som har til formål å endre personers seksuelle orientering eller kjønnsidentitet forholder seg til nasjonal lovgivning og menneskerettigheter, herunder diskrimineringsvern og trosfrihet. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte med oppfølging av disse spørsmålene og eventuell ytterligere lovendring for å forhindre denne type praksis, hvordan et slikt lovverk vil se ut og hvilke begrensninger som bør være i det. Med hilsen Trine Skei Grande

IKKE ENIGE: Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Tore Kristiansen

Ropstad: – Gode samtaler

Kjell Ingolf Ropstad, KrF-leder og barne- og familieminister, mener overgrep, vold og terapi som er til skade for enkeltmennesker allerede er forbudt i dag.

– Jeg ser ikke behovet for å utrede noe som allerede er forbudt. Jeg har vært åpen for å kartlegge og få mer kunnskap om problemomfanget og hvordan vi kan få vekk skadelig virksomhet, sier Ropstad til VG.

Han er bekymret for at et forbud vil begrense hva trossamfunn og enkeltmennesker kan tro og mene, og vil ha bedre oppfølging innenfor dagens regelverk.

– Det viktigste er hvordan ledere i trossamfunn møter sårbare mennesker. Så tror jeg mye som har blitt nevnt i debatten ikke er utbredt. Vold, overgrep og skadelig terapi må bekjempes, sier Ropstad.

Venstre, Høyre og Frp har ikke klart å finne en løsning sammen med KrF, tross samtaler de siste ukene.

– Vi har hatt veldig gode samtaler om denne saken, sier Ropstad.

VIL UTREDE: Kristin Ørmen Johnsen (H) er leder for familie- og kulturkomiteen. Innen 3. desember må komiteen gi sin innstilling til Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Høyre: Overgrep mot mennesker

Åpne Høyre, partiets skeive nettverk, ønsker forbud, mens statsminister Erna Solberg (H) mener at en utredning må til for at tros- og livssynssamfunn skal få sagt sine meninger.

– Jeg og Høyres stortingsgruppe er svært glade for at vi nå utreder et forbud mot en praksis som skader og traumatiserer mennesker i en allerede vanskelig situasjon, sier Kristin Ørmen Johnsen (H), leder for familie- og kulturkomiteen.

– En utredning er viktig for å finne frem til en lov som fungerer. Vi har sett mye om konverteringsterapi i enkelte kristne menigheter, men dette handler også om muslimske miljøer, og om praksis som allerede bryter med loven. Vi må gjøre dette grundig hvis vi skal få et lovverk som fungerer.

Høyres stortingsgruppe skal raskt ha tatt stilling i homoterapi-saken. I vedtaket skriver de at «konverteringsterapi er et overgrep mot mennesker i en sårbar situasjon, og det handler ofte om unge mennesker i en vanskelig situasjon. Ingen skal oppleve å ikke bli akseptert for den de er».

Frp: Utredning er det forsvarlige

Silje Hjemdal (Frp) er fornøyd med trepartisenigheten.

– Vår stortingsgruppe har vært veldig tydelige på at vi ønsker en utredning, og det svarer brevet på statsråden på. Det er bra at statsråden tar et sånt initiativ, all ære til henne for det, sier Hjemdal til VG.

Frp ønsker bedre oversikt over dagens lovgivning.

– Spesielt etter høringen har jeg vært veldig klar på at det er en utredning som er det forsvarlige. Hvis det er noe som faller utenfor regelverket man i dag har, må man se på det. Jeg er spesielt opptatt av at man skal ta særlig hensyn til barn og unge.

Full sal for homoterapi

Uansett om Stortinget vedtar at de ønsker et forbud eller at de vil ha en utredning, må et forbud utredes. Ap, MDG og Sosialistisk Venstreparti (SV) vil forby homoterapi, men kan stemme for en utredning hvis det ikke er flertall for et forbud.

Arbeiderpartiet har varslet at de vil ha full sal når saken behandles 11. desember. Vanligvis er ikke alle de 169 representantene til stede, som er mulig fordi partiene har en avtale seg imellom om at styrkeforholdet skal være likt.

Dette skjer gjerne i såkalte samvittighetssaker, som da Stortinget vedtok innstramming i abortloven og nedleggelse av pelsdyrindustrien i juni. Da svingte regjeringspartiene pisken. De siste årene har den strenge partidisiplinen måtte vike i ulike saker på Stortinget, blant dem reservasjonsretten, datalagringsdirektivet og avvikling av monarkiet.

Publisert: 19.11.19 kl. 11:48

Mer om