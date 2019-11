KRITISK: Etterretningsekspert Ola Kaldager forventer at Frode Berg-saken får konsekvenser for involverte personer i Etterretningstjenesten. Foto: Janne Møller-Hansen

Eks-spionsjef: Folk bør stilles til ansvar

Den tidligere spionsjefen Ola Kaldager mener at sjefen for Etterretningstjenesten Morten Haga Lunde og andre i tjenesten hadde hatt en annen jobb allerede – om Frode Berg-saken hadde skjedd i et annet land.

– Men sånn er det ikke i Norge, og det gjennomsyrer hele samfunnet. Ingen tar ansvar. Man kan bare skyve ansvaret sidelengs eller nedover, mens sjefen er fritatt, sier Kaldager til VG.

Den tidligere spionsjefen var ikke overrasket over innholdet i Frode Bergs pressekonferanse tirsdag kveld.

– Det var som forventet. Her har E-tjenesten sluppet til tidlig og lagt røyken. Berg har sittet to år i fengsel i Moskva og sier etterpå at han har hatt en bra samtale med sjefen for etterretningstjenesten. Det er slik man legger ting dødt, sier Kaldager.

– Han har vært med på dette

Under pressekonferansen var Berg åpen om at han følte et press fra E-tjenesten da han ønsket å avslutte oppdragene, siden han ikke lenger følte kurérturene var en vennetjeneste.

– Det er nok hans forsvar, men han har jo vært med på dette, selv om han nok ikke visste akkurat hva han var med på, sier den tidligere spionsjefen.

Kaldager stiller spørsmål ved at E-tjenesten har brukt en grensekommissær som kurer.

– Det går ikke an å forstå at han ble brukt med den stillingen han har hatt. Det er i seg selv helt uforståelig. Sett fra russisk side, så er de som jobber som grenseinstruktører også etterretningsfolk, sier han.

Forventer konsekvenser

Kaldager mener det må ha vært nytteløst for Berg å nekte for noe som helst etter at han ble pågrepet av russisk etterretningstjeneste og knyttet til spionasje.

– Det som har skjedd med Berg har vart over lang tid, så han er nok forelagt ugjendrivelige beviser. Han har ikke hatt noe å gå på. Men så amatørmessig som det har vært, så kan man nekte, men du når ikke frem, sier eks-spionsjefen.

Kaldager er nå spent på hva slags opprydding som vil skje i blant annet E-tjenesten.

– Folk bør stilles til ansvar slik at det ikke skjer igjen. Man må ikke sope ting under sengen og si at dette gikk galt og bedre lykke neste gang. Slikt går ikke, sier han.

ORDFØRER: Rune Rafaelsen i Sør-Varanger, hjemkommunen til Frode Berg. Foto: Gisle Oddstad

Ordfører: - En skam

Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen (Ap) er klokkeklar overfor VG på at ledelsen i E-tjenesten må gå etter kveldens pressekonferanse, som han omtaler som «en knusende dom over norsk etterretning»

– Ja, selvfølgelig må de gå. De må gå av for det de har gjort mot Frode, mot lokalbefolknignen vår og ikke minst mot Norges offisielle Russland-politikk. De opptrer stikk i strid med den, mener Rafaelsen.

Han viser til hvordan de i hans grensekommune forsøker ha et nært samarbeid med russerne, slik norske myndigheter ønsker, og mener E-tjenesten direkte motarbeider dette.

– De har presset Frode på en måte som gjorde at han ikke våget å si nei. Det er nedverdigende. Det er en skam. Jeg håper regjeringen så denne pressekonferansen og skifter ut ledelsen i E-tjenesten, sier Rafaelsen.

Han benytter også anledningen til å skryte av Frode Berg, som han mener viste en imponerende holdning i sitt første møte med norsk presse etter returen fra russisk fengsel.

– Det var veldig sterkt det han fortalte. Og det er typisk Frode at han til og med har omsorg for de som har satt ham i den situasjon.

E-tjenesten ønsker ikke å gi noen kommentarer til denne saken.

Publisert: 19.11.19 kl. 20:54 Oppdatert: 19.11.19 kl. 21:05

