Mulla Krekar kan utleveres til Italia

Mulla Krekar kan utleveres til Italia, har Oslo tingrett besluttet.

I den ferske kjennelsen fra Oslo tingrett er rettens konklusjon at vilkårene for utlevering er til stede.

Mulla Krekar møtte i tingretten tidligere denne uken. Han motsatte seg da å bli utlevert til Italia der han er dømt til tolv års fengsel.

I retten hevdet Krekar at saken mot ham er et politisk spill.

– Jeg har hørt gått gjennom bevisene, altså dokumentene til PST og italienerne. De klarer ikke å skille mellom meg og broren min, sa Krekar da han møtte i Oslo tingrett mandag, ifølge NRK.

Han ga også uttrykk for at det ikke er noen garantier for at han ikke kan bli sendt videre til Irak og mulig dødsstraff.

