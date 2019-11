BISATT: Oscar André Ocampo Overn (15) bisettes på Østre Toten i dag. Den blomsterprydede kisten er midtpunkt i Hoff kirke. Foto: Brynjar Eidstuen/ Oppland Arbeiderblad

Oscar André (15) bisatt: -Modig, aktiv og omsorgsfull

ØSTRE TOTEN (VG) Familie og venner tok i dag et siste farvel med Oscar André Ocampo Overn (15). Han beskrives som en modig og viljesterk gutt som utviste stor omsorg.

Tåken ligger lavt over Toten denne fredag formiddagen.

Store og fargerike blomsteroppsatser prydet midtgangen i Hoff kirke, med hilsener fra alle som minnes Oscar André.

En snau time før bisettelsen var parkeringsplassen full utenfor kirken nordøst for Lena.

Kirken er fullsatt

Køen av mennesker strakk seg langt forbi kirkeplassen. Det var ikke plass til alle i inne i den vakre steinkirken fra 1100-tallet, med over 300 sitteplasser.

Etter fire uker på sykehus døde 15-åringen 4. november. Hans egen far skal ha utøvd vold mot ham og er siktet for drap.

DREPT: Oscar André Ocampo Overn (15). Foto: Privat

– Han var hele tiden seg selv. Et modig barn, med sterk vilje og stor omsorg, sa sogneprest Christina Grevbo i minnetalen.

Kreativ og aktiv tenåring

Hun beskrev også en gutt som hadde en kreativ side, som elsket å kle seg ut og lage ting. Kunst og håndverk var favorittfaget.

– Oscar André ga familien et aktivt liv. Han var høyt og lavt, med fotball, håndball, skihopp,slalåm og klatring, sa Grevbo.

Hun fortalte også at 15-åringen spilte i korps og at miljøet der var trygt og godt.

Måler hans var å bli barnvernpedagog.

– En umistelig gutt

– Så ble det en brutal stopp da livet sto på terskelen til å bryte gjennom for fullt. At han er død, er vanskelig å forstå og nærmest umulig å akseptere. Det er så urettferdig og grusomt, sa sognepresten.

Hun fortalte at 15-åringen hadde foretatt mange reiser gjennom livet. Den ene som toåring fra Colombia til Norge og storfamilien på Kapp, en annen fra Julia Andrea til Oscar André.

– Og stadig pendlet han gjennom et vidt følelsesspekter, fra stor glede til sårbarhet og temperament, sa Christina Grevbo.

Det var på konfirmasjonsleiren han første gang kom som gutt.

– Nå ligger han i kisten med skjorten og tversoversløyfen han brukte i konfirmasjonen. Vi tar farvel med en umistelig gutt, sa sognepresten.

– En tung tid

Tidligere denne uken hadde elever og ansatte ved Gjøvik videregående skole en minnestund for 15-åringen.

Oscar André startet på skolen i høst og studerte helse og oppvekst.

– Det har vært en tung tid for elever og ansatte, sa rektor Marie Holenbakken ved Gjøvik videregående skole til VG.

Drept etter varsel om overgrep

I nesten fire uker lå 15-åringen innlagt på Ullevål sykehus med livstruende skader etter den grove voldshendelsen i familiens hjem på Kapp i Østre Toten 9. oktober.

15-åringen skal ha blitt drept, etter å ha varslet om at faren hadde forgrepet seg mot ham. Da faren ble gjort kjent med anklagene, mener politiet at han påfølgende natt la planer om å drepe 15-åringen.

Dødsfallet førte til at politiet endret en post i siktelsen mot trebarnsfaren. 44-åringen er siktet for drap istedetfor drapsforsøk, og sist uke skrev VG at han fortsatt erkjenner straffskyld.

