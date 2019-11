FORSVANT SPORLØST: Ni år gamle Therese Johannessen forsvant fra sitt hjem på Fjell i Drammen i 1988. Foto: HO / NTB scanpix

Anbefaler ikke videre etterforskning av Therese-saken

Kripos’ cold case-enhet anbefaler ikke videre etterforskning av Therese-saken, om Therese Johannessen som forsvant fra Fjell i Drammen 3. juli 1988.

Det melder Sør-Øst politidistrikt i en pressekonferanse.

Tirsdag overleverte Kripos sin rapport til politidistriktet, etter å ha vurdert mulighetene for en oppklaring i saken.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at muligheten for en oppklaring av saken er svært begrenset. Det anbefales derfor ikke videre etterforskning i saken, heter det i pressemeldingen.

Leder for Kripos sin Seksjon for alvorlige uoppklarte saker, Espen Erdal, sier at de gjennom det siste året har gjort det de kan for å se etter muligheter for å finne svar på hva som skjedde med Therese.

– Det har vært viktig for oss å foreta en grundig gjennomgang av saken, men også gi en ærlig tilbakemelding til politidistriktet. Vi har stor forståelse for at de pårørende ønsker svar, men dette handler også om ikke å gi falske forhåpninger. Det er fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål i saken, men vi ser ikke hvordan politiet nå, mer enn 30 år senere, skal kunne belyse disse tilstrekkelig, sier han.

Publisert: 12.11.19 kl. 11:07