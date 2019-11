REAGERER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Anniken Hauglie har håndtert Nav-saken på en «udugelig måte».. Foto: Hallgeir Vågenes

Reagerer på NAV-fengslingen av James (41): – Helt absurd

Flere opposisjonspolitikere på Stortinget reagerer sterkt på at en 41-åring ble fengslet for trygdesvindel etter at alarmen hadde gått både i Nav og i Anniken Hauglies eget departementet.

Fredag kveld fortalte VG historien om 41 år gamle James Rogers, som startet soning i fengsel flere uker etter at Arbeidsdepartementet og NAV visste at flere uskyldige var dømt til fengselsstraff.

– Dette viser at statsråd Anniken Hauglie har håndtert Nav-skandalen på en udugelig måte. Det er helt absurd at folk er blitt fengslet over en måned etter at den store alarmen gikk i departementet 30. august, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Moxnes synes det er opprørende å lese om 41-åringen som ble innkalt til soning så sent som 9. oktober i år.

– Nå må Hauglie slutte å skyve granskingsutvalget foran seg og i stedet svare på våre spørsmål. Hva foretok hun seg i tidsrommet fra 30. august, til 31. oktober, da den siste ble løslatt fra fengsel? Hun må fortelle hva hun foretok seg for å hindre at flere uskyldige ble satt bak lås og slå, sier Moxnes.

UNDER PRESS: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjorde for Nav-skandalen på Stortinget denne uken. Foto: Ola Vatn/VG.

– Ekstremt provoserende

Også stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård, SVs representant i arbeids- og sosialkomiteen, reagerer på historien om James Rogers.

– Det er en ekstremt provoserende urett som er blitt begått mot mange mennesker som har slitt med helseproblemer. Jeg blir sint når jeg leser om alle enkeltmenneskene som er rammet av Nav-skandalen, og denne saken viser en alvorlig somling fra Anniken Hauglies side, sier Øvstegård.

SV-leder Audun Lysbakken har tidligere uttalt at partiet ikke utelukker at det kan bli reist mistillit mot Anniken Hauglie. På spørsmål om SV nå er nærmere en avklaring på dette spørsmålet, svarer Øvstegård:

– At folk ble fengslet over en måned etter at den store alarmen gikk, er dypt alvorlig. Slik jeg vurderer det blir Hauglie sin sak svakere for hver dag som går, etter hvert som nye opplysninger kommer frem. Statsrådens håndtering mister legitimitet, blant annet på bakgrunn av all usikkerheten som har oppstått rundt granskingsutvalget som er nedsatt.

BLIR SINT: Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) mener Anniken Hauglies stilling blir svakere for hver dag som går. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette peker i retning av en mer alvorlig reaksjon fra Stortingets side, sier han.

Sannsynligheten øker

Moxnes sier dette om mistillitsspørsmålet:

– For hver dag som går uten at statsråden klarer å svare på hvorfor hun handlet så tregt etter at «den store alarmen» gikk i departementet om Nav-skandalen, så øker sannsynligheten for at vi fremmer et mistillitsforslag.

Stortingsrepresentant Rigmor Aaserud (Ap) mener Anniken Hauglie nå må oppfylle løftet hun ga i Stortinget mandag om at alle fakta i saken skal på bordet.

– Hun må fortelle hva hun har foretatt seg. Det skylder hun alle som er rammet, sier Aaserud.

Publisert: 08.11.19 kl. 22:25







