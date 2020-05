FEIRER ENNÅ: Russen forsøker å ta igjen feiringen som ble delvis spolert av coronaviruset. Bildet er fra tidligere i mai. FOTO: Terje Pedersen

Feiringen pågår ennå: – Russen er seige denne våren

Vanligvis er russens siste dag og høydepunkt 17. mai, men i år holder mange fremdeles på. Politiet tror avgangselevene forsøker å hente inn feiringen etter coronatiltakene.

Natt til søndag har politiet fått inn flere meldinger om bråk og høy musikk fra russen. Bare i Sør-Vest politidistrikt ble det meldt inn 15 meldinger om ansamlinger av russ.

– Det var litt som natten før i grunn - stort sett meldinger om høy musikk, så vi ga ut noen pålegg. Men russen er i all hovedsak greie å forholde seg til, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i politidistriktet til VG.

Natt til lørdag fikk politiet inn 14 meldinger om støy i området opplyser Fenne-Jensen

– Det er stort sett de samme stedene som går igjen, og det er musikken som lager klagene. Det er generelt lite slåssing, sier operasjonslederen videre.

– Russen er seige denne våren

I Agder har det også kommet inn en del klager til politiet om høy musikk.

– Det virker som at stemninga har vært bra. Det kommer inn klager på høy musikk, rop og hoiing, men ikke noen uønskede hendelser utover dette, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Ole Bjørn Kleivane til VG.

Han mener at det virker som at coronaviruset har gitt sitt utslag for russen.

– 17. mai ble ikke den feiringen de forventet, så de forsøker å hente inn feiringen nå som det åpner opp litt. Men det er alltid grunn til å minne på at henstillingene om smittevern gjelder enda. Det er lurt å tenke seg om, avslutter operasjonslederen.

Fall fra russebuss

Til tross for at russefeiringen foregår relativt rolig mange steder i landet, skjer det fremdeles ulykker. Natt til søndag falt en 19 år gammel mann ned fra en russebuss i Telemark.

– Vi fikk melding om ulykken klokken 04.58. Tre russebusser og rundt 40 russ var samlet på Åby, og det er en russ på 19 år som har falt eller hoppet ned fra bussen. Han mistet bevisstheten i fem minutter, men var våken da han ble med ambulansen til Skien sykehus, sier operasjonsleder Tore Grindem til VG.

I tillegg er en jente kjørt til legevakten etter å ha blitt truffet under fallet.

– Vi har avhørt en del vitner på stedet, og for oss virker dette som et uhell, sier operasjonslederen.

Klokken 08.45 opplyste politiet i Sør-Øst på Twitter at 19-åringen er lettere skadd, men under observasjon.

Rolig i hovedstaden

I Oslo er det derimot noe roligere på russefronten opplyser operasjonslederen Christian Krogn Engeseth.

– Det har ikke vært noe spesielt i natt, kun én melding om en potensiell russeansamling i Hvervenbukta. Det har vært «politivær» med mye regn i natt, så da er ikke så greit å være ute, sier han videre til VG.

