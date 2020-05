STORBRANN: Brannvesenet jobbet med å få kontroll over flammene i et gartneri i Greåker i Viken søndag.

Storbrann i gartneri på Greåker

Brannvesenet har ikke kontroll på flammene som har spredd seg til et garasjeanlegg tilhørende en enebolig.

Oppdatert nå nettopp

Det var klokken 17.55 søndag politiet fikk en rekke meldinger om åpne flammer i et gartneri på Greåker.

Kort til etter blusset flammene opp til det som nå omtales som en storbrann.

Politiet opplyser til VG at det ligger flere eneboliger tett på brannen, og at det er stor fare for spredning.

– Det er kaotisk på stedet, og det er ikke kontroll på brannen, sier operasjonsleder Trond Lorentzen til VG.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad er det rekvirert et skogbrannfly som skal bistå for å få oversikt over situasjonen.

EVAKUERER: Politiet er på stedet for å evakuere Foto: Gisle Oddstad

Politiet jobber med å sikre fremkommelighet for brannvesenet, og de har vært på de nærmeste husstandene i nærområdet for å evakuere.

Det er foreløpig uklart hvor mange som er evakuert.

– Det ligger flere eneboliger tett på brannen. I tillegg brukes dette gartneriet som en oppbevaringsplass for bobiler og andre kjøretøy, så vi forsøker å få ut disse.

Politiet har bedt alle nærliggende boliger om å lukke vinduene.

Vi kommer tilbake med mer!

GERTNERI: Brannen pågikk i et gartneri på Greåker. Foto: Gisle Oddstad

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 31.05.20 kl. 18:50 Oppdatert: 31.05.20 kl. 19:03

Mer om Politiet

Fra andre aviser